La «première ville à énergie solaire» d’Amérique a été une réussite après un ouragan

L’ouragan Ian a coupé l’électricité à 4 millions de clients en Floride.

Mais une communauté a été largement épargnée par la tempête de catégorie 5, a rapporté CNN.

Babcock Ranch, une ville planifiée construite en mettant l’accent sur la durabilité et les énergies renouvelables, a gardé les lumières allumées pendant la tempête.

Comme l’ouragan Ian a battu la Floride et laissé des millions de personnes sans électricité la semaine dernière, une communauté avant-gardiste a réussi à garder les lumières allumées.

Babcock Ranch, une communauté planifiée d’environ 2 000 habitants qui se présente comme “la première ville américaine à énergie solaire”, a traversé la tempête sans perte de puissance ni dommages importants, CNN a rapporté. Un porte-parole de Babcock Ranch a confirmé que les résidents n’avaient pas perdu de courant.

La ville – juste au nord de Fort Myers – tire son électricité d’un panneau solaire sur place composé de 650 000 panneaux. Le système produit plus d’énergie que la ville n’en consomme et comprend des batteries pour fournir de l’électricité les jours nuageux et la nuit.

Des panneaux solaires bonus sur les toits commerciaux et dans les espaces publics stimulent la production d’énergie. Et certains habitants ont installé des panneaux sur leurs maisons, selon CNN. Le site Web de Babcock Ranch fait de la publicité une “vie alimentée par le soleil”.

La majorité de l’électricité de la Floride provient de centrales au gaz naturel. Ian, qui a apporté des rafales de 150 mph et une pluie battante, a coupé le courant pour plus de 4 millions de clients en Floride, selon Reuters. Près de 400 000 foyers et entreprises n’avaient toujours pas d’électricité mardi, a rapporté Reuters.

Bien que l’énergie solaire soit au cœur de Babcock Ranch, la communauté dans son ensemble a été développée en mettant l’accent sur la durabilité et la résilience climatique.

Les rues ont été conçues pour minimiser les inondations. La ville a été construite au-dessus de la zone des ondes de tempête. La maison de campagne de la nouvelle école secondaire Babcock sert également d’abri anti-tempête.

Selon CNN, les câbles électriques et Internet de la ville sont enterrés pour les protéger du vent. La moitié de la superficie de la ville est dédiée aux parcs, lacs et voies vertes.

Les résidents ont déclaré à CNN que Ian était la preuve que le concept de Babcock Ranch résiste face à une violente tempête.

“Nous avons la preuve de l’affaire maintenant parce que [the hurricane] est venu juste au-dessus de nous”, a déclaré un habitant à CNN. “Nous avons de l’eau, de l’électricité, Internet – et nous sommes peut-être les seuls habitants du sud-ouest de la Floride à avoir cette chance.”