La première vidéo de jeunes mariés devient VIRALE, Regardez

Le joueur de cricket indien KL Rahul s’est marié avec l’actrice de Bollywood Athiya Shetty lundi 23 janvier lors d’une cérémonie intime à Khandala. Les photos du mariage sont devenues virales sur les réseaux sociaux en quelques minutes et plus tard, une courte vidéo de Rahul an Athiya a également fait surface sur les réseaux sociaux.

Partageant les photos de mariage, le couple a écrit : « Dans ta lumière, j’apprends à aimer… » Aujourd’hui, avec nos proches, nous nous sommes mariés dans la maison qui nous a procuré une joie et une sérénité immenses. Avec un cœur plein de gratitude et d’amour, nous recherchons vos bénédictions sur ce voyage d’unité.

Athiya portait un lehenga rose pour le grand jour, tandis que Rahul était magnifique dans un sherwani beige.

Plus tôt dans la journée, Sunil Shetty a salué les journalistes réunis devant le lieu du mariage et a annoncé qu’il était devenu beau-père.

Dans la soirée, la première vidéo de Rahul et Athiya après leur mariage a également été rendue publique et la vidéo est devenue virale en un rien de temps.





Rahul, 30 ans, est le vice-capitaine de l’équipe indienne de cricket de Test cricket.

Athiya, 30 ans, est la fille de l’acteur Suniel Shetty et elle a commencé sa carrière à Bollywood en 2015 avec “Hero” réalisé par Nikkhil Advani.

Rahul et Athiya devraient organiser une grande réception à Mumbai avant la Premier League indienne (IPL).