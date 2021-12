La première victoire de Ralf Rangnick à Man United fait allusion à la philosophie du nouveau manager d’Old Trafford

MANCHESTER, Angleterre – La révolution de Ralf Rangnick à Manchester United n’en est qu’à ses balbutiements, mais les fans qui se sont éloignés d’Old Trafford, après avoir vu le règne de la direction de l’Allemand commencer par une victoire 1-0 sur Crystal Palace, l’auront fait convaincu de ce que son équipe est censée ressembler.

Ce n’était en aucun cas une masterclass « gegenpressing » supervisée par l’homme qui a défini ce style de jeu, mais avec seulement 48 heures pour travailler avec ses joueurs après son introduction vendredi matin, il y avait au moins les caractéristiques du football de Rangnick.

Pour Rangnick, 63 ans, la statistique la plus importante de son premier match en tant qu’entraîneur depuis plus de deux ans et demi était que United avait marqué et Crystal Palace non, mais cela révélait que son équipe avait remporté le ballon en attaque. troisième du terrain 12 fois, une augmentation de cinq sur n’importe quel autre match cette saison.

Après avoir souligné lors de sa première conférence de presse vendredi que United avait encaissé trop de buts cette saison (24 en 14 matchs de Premier League avant dimanche), Rangnick peut également se réjouir qu’une première feuille blanche à domicile depuis avril ait été enregistrée.

Et ainsi, pendant qu’il y a du travail à faire, le nouveau responsable prendra tout ce qu’il pourra après avoir été parachuté dans le travail pendant la période la plus mouvementée de la saison; ce match était le deuxième de six sur une période de 13 jours pour United.

Le moment décisif a mis du temps à arriver, mais le but de Fred à la 77e minute – juste le sixième du milieu de terrain brésilien en 137 matchs pour le club – a assuré une victoire qui permet à United de passer à la sixième place.

« Je suis très heureux de la performance de l’équipe, de la façon dont elle a joué, en particulier la première demi-heure – c’était exceptionnel, je pense », a déclaré Rangnick. « La seule chose qui manquait dans cette période était un ou deux zéro. Nous avions le contrôle du jeu, je suis très content du résultat et de la feuille blanche.

« J’ai dit lors de ma première conférence de presse, il y a des choses que nous devons améliorer, pour obtenir des draps propres, pour prendre le contrôle du jeu. Ce qu’ils ont montré était plus que ce à quoi je m’attendais, pour être honnête. »

Le premier but de Fred depuis le week-end d’ouverture de la saison a assuré la victoire de Ralf Rangnick et de Man United. Simon Stacpoole/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

La composition de United était inchangée par rapport à celle sélectionnée par Michael Carrick contre Arsenal jeudi, mais le style, au moins dans les 30 premières minutes, était sensiblement différent. Écrivant dans ses notes de programme, Rangnick a déclaré qu’il voulait être « plus proactif avec et sans le ballon » et cette approche était claire dès le départ.

Avec seulement trois minutes au compteur, un coup de pied de but pour l’équipe à l’extérieur a été repoussé à Tyrick Mitchell. Cristiano Ronaldo a chargé dans le coin et une passe paniquée de Palace au milieu de terrain a permis à Scott McTominay de se lancer dans un défi et de récupérer le ballon.

Cela a provoqué un énorme rugissement de la part des fans à domicile, comme s’ils avaient été privés d’une telle intensité. Sous Ole Gunnar Solskjaer, United semblait réticent – ​​ou incapable – de jouer sur le pied avant, mais ce n’est pas une accusation qui peut être portée contre Rangnick.

Avec Ronaldo, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Fred et McTominay disposés en trois rangées de deux lorsque Palace a essayé de jouer en défense, United a pressé haut le terrain et a envahi les chemises jaunes chaque fois qu’il en avait l’occasion.

Pendant une période en première mi-temps, il semblait inévitable qu’ils marquent, et Patrick Vieira dans l’abri de l’opposition aurait été ravi de voir les joueurs de Rangnick s’essouffler à l’approche de la mi-temps. Avec seulement deux sessions de formation sous leur nouveau manager, il fallait peut-être s’y attendre.

2 Liés

« La patience était importante, mais nous avons toujours essayé d’être sur le devant de la scène, c’est ce que j’ai aimé aujourd’hui », a déclaré Rangnick. « Nous avons toujours essayé de les garder loin du but. Nous voulions jouer avec deux attaquants et avec deux 10, pour avoir plus de contrôle au centre du milieu de terrain.

« Je dois admettre que j’ai été positivement surpris. Samedi, le temps était dégoûtant et il était presque impossible de s’entraîner de manière ciblée. Je ne m’attendais pas à ce qu’ils jouent à ce niveau après si peu de temps. »

Ayant demandé à ses joueurs d’être proactifs, Rangnick l’était aussi. Solskjaer pourrait être lent à apporter des changements, en particulier dans les matchs serrés, mais avec le score toujours à 0-0, le nouvel homme n’a pas perdu de temps pour faire venir Mason Greenwood pour Sancho, peu après l’heure de jeu.

Et le remplaçant s’est assuré que le mouvement a porté ses fruits lorsque Greenwood a retardé dans la surface avant de remettre le ballon à Fred pour lancer un tir de 20 mètres sur le gardien Vicente Guaita et dans le coin supérieur. Rangnick a serré les deux poings en signe de célébration sur la ligne de touche avant de frapper l’air et de se rappeler ensuite de dire à ses joueurs de se lever pendant les 13 dernières minutes.

« J’ai dû demander à mon entraîneur adjoint si c’était le pied droit de Fred », a plaisanté Rangnick (Fernandes aussi s’est moqué de Twitter). « Je pensais qu’il ne pouvait tirer qu’avec sa gauche. Je suis content pour lui. »

Ce n’était qu’un match et United reste en dehors des quatre premières places – considérées comme un minimum chaque saison pour le club – mais il y avait des signes positifs d’une trajectoire ascendante. Une nouvelle ère est en marche.

« C’est toujours plus facile de bâtir sur des choses après avoir réussi », a déclaré Rangnick. « Nous devons produire davantage de draps propres et nous améliorer pour créer des occasions pour notre attaque. Dans l’ensemble, je suis très satisfait de la façon dont nous avons joué aujourd’hui. »