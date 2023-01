La première victoire à l’extérieur contre Southampton éloigne Nottingham Forest de la zone de largage

Taiwo Awoniyi a marqué et a sorti Nottingham Forest de la zone de relégation avec une première victoire à l’extérieur de la saison de Premier League mercredi alors que Southampton restait enraciné au bas du tableau.

La victoire 1-0 de Forest, grâce à seulement son deuxième but à l’extérieur de la saison, est survenue après que Brennan Johnson ait sauté sur une erreur de milieu de terrain du défenseur brésilien Lyanco à la 27e minute pour préparer l’international nigérian à un tap-in.

Southampton, avec le pire record à domicile de la Premier League, a gaspillé ses premières chances – Che Adams tirant large après six minutes – et a été hué après une première mi-temps sans tir cadré.

Les huées ont continué après le coup de sifflet final.

Les Saints ont maintenant perdu leurs quatre premiers matchs de championnat sous le nouveau manager Nathan Jones, qui a remplacé Ralph Hasenhuttl en novembre, et six de suite.

Jones a effectué un triple remplacement à la 64e minute mais la défense de Forest a tenu bon.

L’équipe promue de Steve Cooper, avec le pire record à l’extérieur de la ligue, n’avait pas marqué à l’extérieur depuis un match nul 1-1 à Everton en août dernier, mais aurait pu en avoir plus avec Johnson secouant la barre transversale après 12 minutes.

Leur dernière victoire à l’extérieur dans l’élite remonte à 1999 contre les Blackburn Rovers.

Forest, qui a tenu Chelsea à un match nul 1-1 à domicile le jour de l’An, est passé du 18e au 15e avec 17 points tandis que Southampton en compte 12.

Les visiteurs ont également fait leurs débuts avec la nouvelle recrue brésilienne Gustavo Scarpa.

“Quand le match s’est calmé, je pensais que nous étions de loin la meilleure équipe en première mi-temps, nous avions l’air d’une vraie menace”, a déclaré Cooper à la télévision Sky Sports. “Nous avons marqué un bon but, la prise de décision brillante de Brennan et Taiwo a pu mettre dans.

“Je ne pense pas que (le gardien) Dean (Henderson) ait fait un arrêt, je ne pense pas qu’il y ait eu un tir (de Southampton) au but.

“Nous n’avons pas pensé à Southampton et aux positions de la ligue et à tout ce genre de choses, il s’agissait simplement de nous être ce que nous étions ce soir et à cause de cela, nous avons obtenu le résultat légitime.”

Jones a reconnu que le revers laissait ses hommes avec une montagne à gravir.

“Nous leur avons offert le but”, a-t-il déclaré. “Nous savons qu’ils sont une équipe de contre-attaque et si vous jouez des balles carrées ou des balles de risque au milieu de terrain, vous donnez le ballon, alors vous êtes sensible à cela.

«Nous avons fait cela et ils ont marqué le but. Nous n’avons jamais démontré assez de qualité en possession de balle… nous avions 60% de possession de balle et nous n’avons pas converti cela en occasions et c’est ce qui est frustrant.”

L’histoire a également été écrite en marge, avec Bhupinder Singh Gill devenant le premier arbitre assistant sikh-punjabi de la Premier League.

