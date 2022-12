La première version de Mickey Mouse de Disney sera bientôt une propriété publique

“Je vois dans les forums Reddit et sur Twitter où les gens – les types créatifs – sont enthousiasmés par les possibilités, que d’une manière ou d’une autre, la saison sera ouverte sur Mickey”, a déclaré Aaron J. Moss , associé chez Greenberg Glusker à Los Angeles, spécialisé dans le droit d’auteur et le droit des marques. “Mais c’est une incompréhension de ce qui se passe avec le droit d’auteur.”

Pour la première fois, cependant, l’un des personnages phares de Disney – Mickey lui-même – est sur le point d’entrer dans le domaine public. “Steamboat Willie”, le court métrage de 1928 qui a présenté Mickey au monde, perdra la protection du droit d’auteur aux États-Unis et dans quelques autres pays à la fin de l’année prochaine, incitant les fans, les experts en droit d’auteur et les attrapeurs potentiels de Mickey à se demander : le Disney notoirement litigieux va répondre?

L’affaire est plus compliquée qu’il n’y paraît, et ceux qui tentent de capitaliser sur le droit d’auteur “Steamboat Willie” expirant pourraient facilement se retrouver dans une souricière légale. “La question est de savoir où Disney essaie de tracer une ligne sur l’application”, a déclaré M. Moss, “et si les tribunaux s’impliquent pour tracer cette ligne judiciairement.”

Un seul droit d’auteur expire. Il couvre la version originale de Mickey Mouse comme on le voit dans “Steamboat Willie”, un court métrage de huit minutes avec peu d’intrigue. Ce Mickey non parlant a un nez de rat, des yeux rudimentaires (pas de pupilles) et une longue queue. Il peut être méchant. Dans une scène de “Steamboat Willie”, il tourmente un chat. Dans un autre, il utilise une oie terrifiée comme trombone.

Les versions ultérieures du personnage restent protégées par des droits d’auteur, y compris le Mickey plus doux et plus rond avec un short rouge et des gants blancs le plus familier au public aujourd’hui. Ils entreront dans le domaine public à différents moments au cours des prochaines décennies.

“Disney a régulièrement modernisé le personnage, pas nécessairement en tant que programme de gestion des droits d’auteur, du moins au début, mais pour suivre l’évolution”, a déclaré Jane C.Ginsburgune autorité en matière de droit de la propriété intellectuelle qui enseigne à l’Université de Columbia.