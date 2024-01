La première version d’Android Auto 11.2 est désormais disponible au téléchargement

Une nouvelle version d’Android Auto est désormais disponible en téléchargement, amenant l’application à la version 11.2. Cependant, la version d’aujourd’hui est uniquement destinée aux testeurs et est publiée avec une balise bêta à des fins de test avant que le frère stable ne reçoive le feu vert.

La version bêta d’Android Auto 11.2 a été envoyée aux utilisateurs inscrits au programme de test il y a quelques heures, mais grâce au programme d’installation autonome d’APK, tout le monde peut l’essayer.

Heureusement, Android Auto 11.2 semble très raffiné, donc je ne pense pas qu’il faudra plus de quelques jours avant que Google le promeuve sur le canal stable. Je l’ai installé sur un Samsung Galaxy S22 Ultra exécutant la dernière version de One UI sur Android 14 et je n’ai rencontré aucun problème. J’exécute l’application sans fil.

Un journal des modifications n’est pas disponible, mais ce n’est pas une surprise. Les notes de version fournies avec les nouvelles mises à jour d’Android Auto datent de près de deux ans, car Google ne pense pas que l’ajout d’informations sur les « nouveautés » en vaille la peine.

Cependant, Android Auto 11.2 se concentre probablement sur les améliorations sous le capot, sans aucun changement majeur apparemment introduit.

L’option permettant de résumer les messages à l’aide de l’IA a fait ses débuts dans Android Auto 11.1 pour certains utilisateurs, mais elle n’est toujours pas disponible sur mon appareil. Google pourrait déployer la fonctionnalité par étapes à l’aide d’un processus contrôlé par le serveur. Cela pourrait donc prendre un certain temps avant qu’elle ne soit disponible pour tout le monde.

Pendant ce temps, Android Auto bénéficie d’un ensemble de nouvelles fonctionnalités intéressantes, notamment des options permettant de créer plus de cohérence entre les appareils. Les propriétaires de téléphones Samsung verront le pack d’icônes par défaut sur leur appareil mobile reflété sur l’écran d’infodivertissement lors du chargement d’Android Auto. Google permettra également aux utilisateurs de définir le fond d’écran du téléphone comme arrière-plan d’Android Auto. On ne sait pas si les fonctionnalités seront également activées pour d’autres OEM Android.

Android Auto intègre lentement mais sûrement davantage de fonctionnalités basées sur l’IA à mesure que Google se concentre de plus en plus sur cette direction. L’IA alimentera les capacités de communication fournies avec Android Auto, créant des résumés de longs messages ou de conversations chargées dans des discussions de groupe. Les utilisateurs recevront des réponses instantanées pertinentes et des options adaptées au message qu’ils ont reçu.

Par exemple, si quelqu’un vous demande quand vous arriverez à une destination, Android Auto vous proposera une option pour partager l’heure d’arrivée prévue via Google Maps. L’option apparaîtra sur l’écran intégré à l’interface utilisateur des réponses intelligentes, vous n’aurez donc besoin que d’un simple clic pour partager votre ETA avec un contact.

La version bêta d’Android Auto 11.2 peut être téléchargée sur n’importe quel appareil utilisant la version autonome Installateur d’APK. Le processus est simple et rapide et ne nécessite pas de supprimer l’installation Android Auto existante. Cependant, n’oubliez pas que les versions bêta sont des logiciels en pré-version, ce qui signifie que la probabilité de bugs est plus élevée que dans le cas des mises à jour stables.