La première version bêta du développeur watchOS 10.1 est désormais disponible

Apple a lancé aujourd’hui sa première version bêta de développeur de watchOS 10.1 avec le numéro de build 21S5042f, qui active la nouvelle fonctionnalité NameDrop d’Apple, qui, comme AirDrop, permet aux utilisateurs d’Apple Watch de partager des informations de contact avec d’autres utilisateurs en réunissant leurs montres Apple.

watchOS 10.1 introduit également Double Tap, une nouvelle fonctionnalité disponible sur l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2, qui permet aux utilisateurs d’interagir avec leur portable sans toucher l’écran, bien qu’il semble que la version bêta n’ait pas entièrement activé la fonctionnalité pour les nouveaux modèles Apple Watch malgré l’ajout de l’option dans l’application Paramètres.

La sortie de watchOS 10.1 pour les développeurs fait suite au lancement par Apple de watchOS 10 la semaine dernière.

Les itérations précédentes de watchOS, telles que watchOS 9 l’année dernière, ont vu Apple annoncer des améliorations assez ternes pour l’Apple Watch, Apple changeant complètement les choses avec watchOS 10, apportant un ensemble complet d’applications repensées pour fournir plus d’informations en un coup d’œil, et de nouvelles façons pour naviguer et accéder rapidement au contenu, et plus encore.

Apple a également lancé aujourd’hui les versions bêta pour développeurs d’iOS 17.1 et d’iPadOS 17.1..