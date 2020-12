Le smartphone Micromax In 1b est enfin disponible à l’achat en Inde à partir d’aujourd’hui via le site Web Flipkart et Micromax India. Il s’agit de sa première vente dans le pays qui devait initialement avoir lieu le 26 novembre mais qui a été retardée en raison de problèmes logistiques. Le Micromax In 1b a fait son entrée sur le marché indien des smartphones avec Micromax In Note 1 début novembre. Il est publié en tant qu’offre budgétaire et espère rivaliser avec les smartphones abordables fournis par Xiaomi, Samsung, Nokia, etc. Notamment, le Micromax In Note 1 a été mis pour plusieurs ventes flash en Inde, et sa prochaine vente débutera la semaine prochaine.

Le prix du Micromax In 1B en Inde commence à Rs 6 999 pour la variante de stockage de base 2 Go de RAM + 32 Go, tandis que l’option de stockage 4 Go de RAM + 64 Go est livrée avec un prix de 7 999 Rs. Les clients sur Flipkart peuvent également profiter de remises instantanées d’une valeur de 1750 Rs avec la carte de crédit HDFC Bank lors de transactions régulières et EMI. De plus, les clients de la plate-forme de commerce électronique ont également accès à une offre d’échange d’une valeur allant jusqu’à 6 900 Rs ainsi qu’à une option EMI gratuite à partir de 889 Rs par mois. Les utilisateurs de cartes de crédit Flipkart Axis Bank peuvent bénéficier de 5% de remise. Aucune offre de vente n’est actuellement détaillée sur le site Internet de Micromax; cependant, les utilisateurs avec un code de réduction peuvent bénéficier d’une remise au moment du paiement.

En termes de spécifications, le Micromax In 1B arbore un écran HD + de 6,52 pouces au format 20: 9. Sous le capot, il contient le SoC MediaTek Helio G35 associé à la technologie HyperEngine Gaming de MediaTek. Le smartphone est également livré avec jusqu’à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible jusqu’à 128 Go via une carte microSD. Il abrite une configuration à double caméra arrière qui comprend une caméra principale de 13 mégapixels et une caméra secondaire de 2 mégapixels. À l’avant, il dispose d’un appareil photo de 8 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

Les autres fonctionnalités de Micromax In 1b incluent 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth v5.0 et GPS / A-GPS. Il est livré avec une batterie de 5000 mAh prenant en charge la charge de 10 W via le port micro-USB. De plus, le téléphone prend en charge les cartes double SIM (nano).