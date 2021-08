La première vente d’armes de Biden à Taïwan obtient l’approbation du département d’État – RT USA News

Le département d’État américain a autorisé une vente d’armes de 750 millions de dollars à Taïwan, le premier transfert d’armes du président Joe Biden sur l’île à la suite d’une rafale d’accords sous son prédécesseur – malgré les objections vocales de Pékin.

Annoncée mercredi, la vente proposée concerne 40 canons d’artillerie automoteurs de 155 mm et leur équipement connexe, un certain nombre de véhicules et de mitrailleuses, ainsi que près de 1 700 kits de guidage de précision utilisés pour convertir des projectiles « muets » en munitions guidées par GPS, selon un Avis du Département d’État au Congrès.

L’administration a affirmé que la vente servirait « Intérêts nationaux, économiques et sécuritaires des États-Unis » en soutenant Taipei « poursuivre les efforts pour moderniser ses forces armées et maintenir une capacité défensive crédible », aussi bien que « aider au maintien de la stabilité politique » dans la région.





Le Congrès dispose de 30 jours pour contester la vente – qui doit également être finalisée avec le fournisseur d’armes BAE Systems – bien que les législateurs ne tentent généralement pas de bloquer les transferts vers Taïwan.

Alors que l’ancien président Donald Trump a supervisé au moins 18,2 milliards de dollars de ventes d’armes et d’équipements à l’île – dont deux transferts massifs de 2 et 8 milliards de dollars en 2019 – l’accord de mercredi est le premier sous Biden. La Chine est susceptible de claquer le mouvement, l’ayant fait à plusieurs reprises au cours des années Trump.

Malgré les quelques ventes à ce jour, l’administration actuelle a poursuivi l’engagement des États-Unis avec Taïwan sur les questions militaires et de sécurité, et a poursuivi bon nombre des politiques les plus agressives de Trump envers la Chine, y compris les transits de routine de la «liberté de navigation» à travers le détroit de Taïwan avec des navires de guerre américains. . Pékin a condamné les missions comme provocatrices à maintes reprises, fustigeant Washington comme « le plus grand destructeur de paix » après la dernière traversée de la semaine dernière

Un article paru dans le South China Morning Post plus tôt cette semaine suggère également que l’assistance militaire de l’ère Trump à Taiwan s’est poursuivie sous Biden, voyant des experts américains en missiles Patriot envoyés sur l’île pour des tests d’armes chaque année depuis 2019.

Alors que la Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire, elle est gouvernée de manière autonome depuis la guerre civile chinoise en 1949. L’administration locale a continué à qualifier l’île de « République de Chine, » bien qu’il n’ait été formellement reconnu que par une poignée de pays. Les États-Unis n’en font plus partie après la rupture des relations officielles en 1979, mais ils n’en ont pas moins entretenu depuis des relations informelles, dont une longue série de ventes d’armes.





