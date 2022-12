La première vente aux enchères d’éoliennes offshore flottantes aux États-Unis rapporte 757 millions de dollars d’offres

PORTLAND, Oregon (AP) – La toute première vente aux enchères américaine de baux pour développer des parcs éoliens flottants à l’échelle commerciale dans les eaux profondes au large de la côte ouest a attiré 757 millions de dollars d’offres gagnantes mercredi de la plupart des entreprises européennes, dans un projet surveillé par d’autres les régions et les pays qui viennent de lancer leurs propres plans d’éolien offshore flottant.

La vente aux enchères comprenait cinq zones de location – deux dans le nord de la Californie et trois dans le centre de la Californie – à environ 25 miles de la côte qui ont le potentiel de générer 4,5 gigawatts d’énergie, assez pour 1,5 million de foyers. Ensemble, les zones de location couvrent 583 miles carrés (1 510 kilomètres carrés) de l’océan Pacifique.

Les offres gagnantes provenaient de la société norvégienne Equinor ; California North Floating, qui fait partie de Copenhagen Infrastructure Partners au Danemark ; RWE AG en Allemagne et Central California Offshore Wind, une filiale de la coentreprise franco-portugaise Ocean Winds. Invenergy était la seule entreprise américaine à avoir remporté une offre.

L’éolien offshore est bien établi au Royaume-Uni et dans certains autres pays, mais commence tout juste à se développer au large des côtes américaines, et il s’agit de la première incursion du pays dans les éoliennes flottantes. Jusqu’à présent, les enchères américaines ont été pour ceux ancrés au fond de la mer.

La croissance de l’éolien offshore survient alors que le changement climatique s’intensifie et que le besoin d’énergie propre augmente. Il devient également moins cher. Le coût de développement de l’éolien offshore a chuté de 60% depuis 2010 selon un rapport de juillet de l’Agence internationale des énergies renouvelables. Il a baissé de 13 % rien qu’en 2021.

L’enchère a rapporté moins que les 4,37 milliards de dollars générés par une vente de bail éolien offshore au large de la côte Est plus tôt cette année, ce qui était attendu par au moins un groupe industriel. Ces baux impliquaient des turbines fixées au fond marin dans des eaux moins profondes.

Les experts du secteur affirment que les offres inférieures cette semaine sont probablement dues au manque de maturité du marché éolien offshore sur la côte ouest et à la technologie naissante impliquée dans l’ancrage des parcs éoliens flottants dans les eaux océaniques profondes. Les incertitudes concernant l’infrastructure de transmission, l’emplacement et les permis ont également joué un rôle, ont-ils déclaré.

“Je pense qu’il y avait une prise de conscience de l’étape à laquelle cela se trouve et (la Californie) évolue sur les choses mêmes qui doivent être en place pour que cela se développe”, a déclaré Adam Stern, directeur exécutif d’Offshore Wind California, un commerce de l’industrie. groupe.

« New York et le New Jersey et la côte Est en général sont plus avancés et la Californie va bénéficier de ce travail qui se fait sur la côte Est – et nous pourrons peut-être rattraper plus rapidement grâce à cela.

Bon nombre des entreprises gagnantes sont déjà impliquées dans l’éolien offshore traditionnel au large de la côte est des États-Unis et dans des parcs éoliens flottants à l’étranger.

Equinor, qui a développé le premier parc éolien flottant au monde en 2017 en Écosse et est le plus grand développeur éolien offshore américain à ce jour, a offert 130 millions de dollars pour un bail d’environ 2 gigawatts au large de Morro Bay, dans le centre de la Californie. La zone de location a le potentiel de générer suffisamment d’énergie pour alimenter environ 750 000 foyers, a indiqué la société.

Des enchères similaires sont en cours au large des côtes de l’Oregon l’année prochaine et dans le golfe du Maine en 2024.

Le président Joe Biden s’est fixé pour objectif de déployer 30 gigawatts d’énergie éolienne offshore d’ici 2030 en utilisant la technologie offshore fixe traditionnelle, suffisamment pour alimenter 10 millions de foyers. Ensuite, l’administration a annoncé en septembre son intention de développer des plates-formes flottantes qui pourraient étendre considérablement l’éolien offshore aux États-Unis.

Le premier parc éolien offshore du pays a ouvert ses portes au large des côtes du Rhode Island fin 2016, permettant aux habitants de la petite Block Island d’éteindre cinq générateurs diesel. Les défenseurs du vent en ont pris note, mais avec cinq éoliennes, ce n’est pas à l’échelle commerciale.

Gillian Flaccus, Associated Press