La première utilisation d’armes nucléaires est-elle jamais justifiée ? Un haut conseiller de Vladimir Poutine dit maintenant oui

Les fanfaronnades à glacer le sang des propagandistes russes à propos de la destruction des villes occidentales ont été un pilier des programmes télévisés contrôlés par l’État depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022.

Mais ce qui est nouveau – et effrayant – pour beaucoup dans les cercles stratégiques occidentaux, c’est la façon dont la discussion et les avertissements spécifiques ont évolué pour inclure les principaux penseurs politiques russes, dont certains ont des liens particulièrement étroits avec le cercle restreint du président Vladimir Poutine.

« L’ennemi doit savoir que nous sommes prêts à lancer une frappe préventive… pour empêcher un glissement vers une guerre thermonucléaire mondiale », a écrit Sergueï Karaganov, président du Conseil de la politique étrangère et de défense, un prestigieux groupe de réflexion russe, et un conseiller de Poutine.

Karaganov est considéré comme l’un des architectes de l’invasion russe de l’Ukraine et a souvent fourni une justification idéologique pour faire la guerre à ce pays.

Exposée dans un article intitulé « Une décision difficile mais nécessaire », la pensée de Karaganov semble être que pour empêcher une guerre nucléaire mettant fin à la civilisation, la Russie doit abaisser le seuil d’utilisation des armes nucléaires et envisager de lancer une attaque plus petite et maîtrisable qui divisera l’alliance de l’OTAN et faire en sorte que la Russie sorte victorieuse contre l’Ukraine.

Sergei Karaganov, président du Conseil de la politique étrangère et de défense et conseiller de Poutine, a déclaré que le seul moyen pour la Russie de briser la volonté des pays occidentaux afin qu’ils cessent d’aider l’Ukraine est de lancer des armes nucléaires « dans un certain nombre de pays ». ‘ (Jean-François Bisson/CBC)

Il dit que la seule façon pour la Russie de briser la volonté des pays occidentaux afin qu’ils cessent d’aider l’Ukraine est de lancer des armes nucléaires sur « un tas de cibles dans un certain nombre de pays ».

Poutine et les membres de l’élite dirigeante russe présentent continuellement l’attaque non provoquée de leur pays contre l’Ukraine comme une lutte défensive. En fait, c’est une guerre d’agression et de construction d’empire.

Peu de temps après la publication de l’article de Karaganov, un autre analyste de la politique étrangère russe politiquement bien connecté, Dmitri Trenin, a doublé sa propre opinion.

La dissuasion nucléaire n’a pas empêché l’Occident d’essayer de contenir et de détruire la Russie en menant une guerre par procuration en Ukraine, a-t-il soutenu.

« Pour éviter une catastrophe générale, il est nécessaire de ramener la peur dans la politique et dans la conscience publique », a écrit Trenin.

Trenin a été directeur du Carnegie Moscow Center jusqu’à sa fermeture en avril 2022, et ses opinions étaient largement respectées et recherchées par les gouvernements et institutions occidentaux.

La contre-offensive fait monter les enchères

L’augmentation des menaces nucléaires coïncide avec le lancement de la contre-offensive très attendue de l’Ukraine pour tenter de reprendre le territoire occupé par la Russie, avec des enjeux pour les deux pays à peu près aussi élevés que possible.

De nombreux Ukrainiens pensent que leur existence en tant que nation ne peut être garantie que si les troupes russes sont repoussées aux frontières de 2014, notamment en reprenant la péninsule de Crimée, stratégiquement importante.

Le corps d’un soldat russe est montré près d’un char russe détruit près de la ligne de front dans le village nouvellement libéré de Storozheve, dans la région ukrainienne de Donetsk, le 14 juin. (Oleksandr Ratushniak/Reuters)

De nombreux Russes, en particulier ceux du gouvernement, considèrent une défaite en Ukraine comme impensable et quelque chose qui doit être évité à tout prix.

Dans les jours et les semaines qui ont suivi les premières attaques de la Russie contre la capitale ukrainienne, Kiev, et d’autres villes, les responsables russes ont eu recours à plusieurs reprises aux menaces nucléaires pour tenter de dissuader l’Ukraine de se défendre – et l’Occident de fournir des armes à l’Ukraine.

Depuis lors, des armes occidentales ont afflué dans le pays, les États-Unis fournissant à eux seuls plus de 38 milliards de dollars américains d’assistance militaire, notamment des chars, des systèmes de défense aérienne et de l’artillerie.

Il semble également y avoir maintenant un fort soutien parmi les pays occidentaux pour l’envoi d’avions de combat F-16 en Ukraine – ce que le gouvernement du président Volodymyr Zelenskyy a demandé et contre lequel la Russie a mis en garde.

REGARDER | Alors que la contre-offensive de l’Ukraine progresse, les alliés discutent de la reconstruction : Les alliés de l’Ukraine discutent de la reconstruction alors même que la contre-offensive progresse lentement La contre-offensive ukrainienne se poursuit, mais le président Volodymyr Zelenskyy admet qu’elle avance plus lentement qu’il ne le souhaiterait. Pendant ce temps, les alliés ukrainiens se réunissent à Londres pour discuter de récupération et de reconstruction.

La Russie compte sur un intérêt décroissant pour l’Occident

Certains experts occidentaux pensent que les menaces nucléaires sont à nouveau fortement repoussées parce que la Russie n’a pas de stratégie de sortie claire de la guerre.

« Il y a un découragement croissant quant à la façon dont la guerre se déroule et un besoin croissant de réfléchir à la façon dont elle pourrait se terminer sans une catastrophe complète pour la Russie », a déclaré Patricia Lewis, directrice du programme de sécurité internationale à Chatham House, un groupe de réflexion en Londres.

Patricia Lewis, directrice du programme de sécurité internationale à Chatham House à Londres, affirme qu’après 16 mois de guerre, il n’y a eu aucune scission au sein de l’OTAN ou avec les principaux donateurs internationaux de l’Ukraine. (Matt Dunham/Associated Press)

Lewis, physicien et expert en contrôle des armements, est un ancien directeur de l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement.

Dans une interview avec CBC News, Lewis a déclaré que Poutine pourrait vouloir geler le conflit avec les lignes de front telles qu’elles sont actuellement, et elle a noté que les fanfaronnades nucléaires servent d’avertissement sur les conséquences pour l’Occident de ne pas le faire.

« ‘Nous [Russia] a fait la menace avant, mais personne ne pouvait voir la raison d’être parce que c’était trop tôt dans la guerre ; ‘ Lewis a parlé de l’état d’esprit possible du Kremlin. « ‘Mais maintenant, c’est beaucoup plus tard, donc cette fois, ça pourrait marcher si on monte la barre.' »

Les analystes qui ont étudié le dirigeant russe pensent qu’il a préparé le terrain pour un conflit de plusieurs années avec l’Ukraine, résolus dans sa conviction que la baisse de l’intérêt du public occidental pour l’Ukraine laissera la Russie victorieuse.

Seize mois plus tard, cependant, Lewis a déclaré qu’il n’y avait pas eu de scission au sein de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ou avec les principaux donateurs internationaux de l’Ukraine.

« Je pense [the Kremlin wants] des gens dans les rues de Londres et de Berlin marchant sur leurs gouvernements en disant: « Arrêtez de soutenir l’Ukraine, ça suffit, ils vont nous bombarder ». Et ils n’ont rien vu de tout cela. »

Pas de consensus des observateurs de Poutine

La question de savoir si Poutine et ses principaux généraux appuieraient réellement sur le bouton nucléaire reste une question vivement débattue, sans consensus de la part de ceux qui, en Occident, suivent le processus décisionnel du Kremlin.

« Je pense que nous devons tous dire: » Je ne sais pas « », a déclaré Michael McFaul, ancien ambassadeur américain en Russie, sur la National Public Radio aux États-Unis.

« Nous n’avons pas de bons renseignements sur la façon dont [Putin] pense. La façon dont il parle de ces choses est une chose ; la façon dont il pense à eux en est une autre », a déclaré McFaul, qui connaît le dirigeant russe depuis plus de 20 ans et a écrit plusieurs livres sur lui.

Poutine est montré sur un écran lors de la diffusion d’une session plénière au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 16 juin. La question de savoir si Poutine et ses principaux généraux appuieraient sur le bouton nucléaire reste une question vivement débattue, sans consensus en Occident. (Evgueni Biyatov/Reuters)

Au sein des cercles politiques du Kremlin, l’incitation de Sergueï Karaganov à « ramener la peur » a rencontré une résistance inhabituelle.

« La guerre nucléaire est un mauvais moyen de résoudre les problèmes », lit-on dans le journal économique et politique russe Kommersant. Il comportait une réfutation point par point des principaux points de Karaganov par trois éminents analystes de la politique étrangère.

« Toutes les étapes d’une possible escalade sont imprévisibles », ont-ils écrit, « mais la première étape n’est pas difficile à prévoir ».

Cela impliquerait une frappe massive des forces de l’OTAN sur des cibles militaires russes sur mer et sur terre à l’aide d’armes conventionnelles, ont émis l’hypothèse des auteurs. Incapables de s’entendre sur un cessez-le-feu, la crise s’aggraverait rapidement et il ne resterait plus qu’une nouvelle escalade nucléaire, ont-ils conclu.

Ne rejetez pas, ne réagissez pas de manière excessive

Poutine a confirmé la semaine dernière que pour la première fois depuis la guerre froide, la Russie a déployé des ogives nucléaires en dehors de ses frontières territoriales vers la Biélorussie.

Il a lié le déploiement au soutien militaire occidental à l’Ukraine.

Alexandre Loukachenko, à gauche, président de la Biélorussie, et Poutine s’expriment lors d’une réunion à Sotchi, en Russie, le 9 juin. Poutine affirme que les armes nucléaires russes ont maintenant été transférées en Biélorussie. (Gavriil Grigorov/Reuters)

« C’est précisément comme élément de dissuasion afin que tous ceux qui pensent à nous infliger une défaite stratégique ne soient pas inconscients de cette circonstance », a déclaré Poutine lors d’un forum économique à Saint-Pétersbourg.

Tout en condamnant cette décision, les responsables américains ont également déclaré qu’ils n’avaient vu aucune indication que la Russie se préparait à utiliser des armes nucléaires, comme le déplacement d’ogives hors de sites de stockage bien connus.

Sam Greene, professeur de politique russe au King’s College de Londres, a déclaré que s’il serait irresponsable de rejeter purement et simplement les nouvelles menaces russes, il est également important de ne pas réagir de manière excessive.

« Les décisions sur la manière dont la Russie va poursuivre cette guerre ne seront pas prises en public », a-t-il déclaré à CBC News dans une interview.

« Et ces voix ne sont pas dans la salle lorsque la décision est prise », a-t-il déclaré, faisant référence à Karaganov et Trenin.

« J’ai lu cela … comme essayant de provoquer le genre de conversations que nous avons actuellement, plutôt que de se concentrer sur ce que fait la Russie sur le champ de bataille. »