La première usine nucléaire fabriquée en Inde fonctionne à pleine capacité ; Félicitations, dit le Premier ministre

La première centrale nucléaire indienne de 700 MW développée en Inde, à Kakrapar, dans le Gujarat, a démarré ses opérations à pleine capacité, a déclaré jeudi le Premier ministre Narendra Modi.

Le réacteur du projet nucléaire de Kakrapar (KAPP) a démarré ses opérations commerciales le 30 juin mais fonctionnait jusqu’à présent à 90 pour cent de sa capacité.

« L’Inde franchit une nouvelle étape. La première plus grande centrale nucléaire indigène de 700 MWe, la tranche 3 de Kakrapar, dans le Gujarat, démarre ses opérations à pleine capacité. Félicitations à nos scientifiques et ingénieurs », a déclaré le Premier ministre Modi sur ‘X’, anciennement connu sous le nom de Twitter.

La Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) construit deux réacteurs à eau lourde sous pression (PHWR) de 700 MW à Kakrapar, qui abrite également deux centrales électriques de 220 MW.

Diverses activités de mise en service étaient en cours à KAPP 4, qui avait réalisé un progrès de 97,56 pour cent en juillet, selon les responsables.

La NPCIL prévoit de construire 16 700 MW PHWR à travers le pays et a imposé des sanctions financières et administratives pour cela.

La construction de centrales nucléaires de 700 MW est en cours à Rawatbhata au Rajasthan (RAPS 7 et 8) et à Gorakhpur dans l’Haryana (GHAVP 1 et 2).

Le gouvernement a autorisé la construction de 10 PHWR développés localement en mode flotte sur quatre sites : Gorakhpur dans l’Haryana, Chutka dans le Madhya Pradesh, Mahi Banswara au Rajasthan et Kaiga dans le Karnataka.

