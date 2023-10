La première usine d’élimination du carbone en Afrique suscite des questions sur les solutions climatiques responsables

Un avenir plus vert et plus équitable : telle est l’idée qui sous-tend la première usine de ce type qui sera construite au Kenya et qui pourrait éliminer jusqu’à 1 million de tonnes de dioxyde de carbone de l’atmosphère chaque année.

La proposition de construire une usine de captage direct de l’air, annoncé en septembre en tant que coentreprise entre la société suisse Climeworks et la société kenyane Great Carbon Valley, a été présentée comme un tremplin pour la création d’une nouvelle économie verte en Afrique, à l’heure où le monde est censé le faire. investir des milliards de dollars d’investissements liés au climat dans les années à venir.

La capture directe de l’air aspire le dioxyde de carbone de l’atmosphère et le stocke sous terre, un processus qui est relativement énergivore. La technologie a été critiquée par certains climatologues qui affirment qu’elle constitue une dangereuse distraction de la seule solution viable au changement climatique : réduire les émissions de gaz à effet de serre en s’éloignant massivement des combustibles fossiles. D’autres disent que la capture directe de l’air est une partie nécessaire d’un effort diversifié pour limiter le réchauffement climatique.

« Le monde va devoir se décarboniser », a déclaré Bilha Ndirangu, PDG de Great Carbon Valley. « Il y aura différents investissements et innovations dans les efforts de décarbonation. Comment pouvons-nous nous assurer que certains de ces investissements se réalisent en Afrique ? »

Les arguments en faveur d’investir en Afrique sont renforcés par les impacts disproportionnés du changement climatique, tels que les sécheresses et les inondations extrêmes, sur les pays africains qui ont peu contribué aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le mois dernier, des discussions à les Nations Unies et le Sommet africain sur le climat à Nairobi s’est concentré sur la manière d’attirer davantage de capitaux vers le continent – ​​le plus jeune continent du monde, avec 70% de l’Afrique subsaharienne moins de 30 ans.

Les appels à l’investissement en Afrique sont tempérés par les organismes de surveillance qui affirment que les investissements étrangers dans les pays du Sud peuvent être préjudiciables si les investisseurs du Nord donnent la priorité au profit plutôt qu’à la sécurité et aux droits des populations locales.

« Il existe un réel besoin de garanties sur les lieux où ces projets se déroulent », a déclaré Ugbaad Kosar, directeur de la justice environnementale chez Carbon180, une organisation à but non lucratif qui milite pour une élimination équitable du carbone. « Et une fois que cela est décidé, il est important de suivre la manière dont les ressources, les bénéfices et les risques sont répartis entre les entreprises et les populations vulnérables. »

Les entreprises d’élimination du carbone telles que Climeworks créent des crédits carbone correspondant aux unités de dioxyde de carbone captées par leurs usines – ces crédits peuvent être achetés par les entreprises pour compenser leurs émissions de carbone. Grâce à l’élimination du carbone, les entreprises qui continuent à utiliser des combustibles fossiles peuvent prétendre être neutres en carbone car elles ont acheté des compensations créées par des centrales comme celle prévue au Kenya.

« La capture directe de l’air ne fait qu’aider les sociétés de combustibles fossiles à prétendre qu’elles prennent des mesures pour le climat tout en continuant à forer du pétrole », a déclaré Jonathan Foley, climatologue et fondateur de Project Drawdown, un groupe climatique à but non lucratif. « Échanger quelques secondes des émissions mondiales de gaz à effet de serre pour donner une feuille de vigne aux sociétés pétrolières et gazières n’est pas une bonne affaire. »

La centrale, qui devrait être achevée d’ici 2028, sera construite dans la vallée du Grand Rift, une dépression intercontinentale riche en formations basaltiques profondes qui s’étend à travers le Kenya, depuis la Tanzanie jusqu’en Éthiopie.

Ndirangu a déclaré que le projet est une opportunité pour le Kenya de lutter contre la crise climatique tout en créant des emplois et en élargissant le réseau d’énergies renouvelables.