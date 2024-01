La première transplantation cardiaque partielle au monde se développe avec un bébé : ScienceAlert

Nous espérons que le premier bébé à subir une transplantation cardiaque partielle sera épargné de chirurgies cardiaques répétées, car le tissu implanté grandit avec lui – un résultat qui n’a jamais été observé auparavant chez l’homme.

Les chirurgiens sont entrés dans l’histoire en 2022 lorsqu’ils ont cousu des valvules cardiaques et des vaisseaux prélevés sur un nourrisson donneur dans le cœur du receveur de greffe Owen Monroe alors qu’il n’avait que 18 jours.

Cette technique consistant à récupérer le tissu cardiaque natif et à utiliser uniquement le tissu d’un donneur vivant pour remplacer les parties défectueuses n’avait jamais été testée chez l’homme auparavant.

Le chirurgien principal, Joseph Turek de l’Université Duke, n’avait auparavant pratiqué l’intervention que sur cinq porcelets.

Aujourd’hui, plus d’un an plus tard, le cœur du bébé Owen est passé de la taille d’une fraise à la taille d’un abricot, et le tissu du donneur a grandi avec lui.

La fonction cardiaque d’Owen est « excellente » et il atteint les étapes de développement d’un enfant normal d’un an, comme jouer, ramper et se tenir debout, selon les chercheurs. signalé dans JAMA.

“Cette publication est la preuve que cette technologie fonctionne, que cette idée fonctionne et qu’elle peut être utilisée pour aider d’autres enfants”, dit Turek.

Les parents d’Owen – Nick et Tayler Monroe – ont consenti à l’opération après avoir appris que leur bébé souffrait d’une grave malformation cardiaque connue sous le nom de tronc artérieloù un canal sortant du cœur ne parvient pas à se séparer au cours du développement, fusionnant deux vaisseaux sanguins majeurs d’une manière qui prive le bébé d’oxygène.

Cette condition affecte environ 250 bébés aux États-Unis chaque année. Habituellement, les nourrissons atteints du tronc artériel sont reçu une transplantation cardiaque complèteou ils sont traités à l’aide de tissus congelés provenant du cœur de cadavres.

Les cœurs de donneurs transplantés chez des nourrissons grandissent avec l’enfant, mais ils deviennent souvent dysfonctionnels avec le temps. En conséquence, environ la moitié des enfants transplantés cardiaques mourront avant l’âge de 20 ans.

Pour éviter que les cœurs transplantés ne soient rejetés par le système immunitaire, les receveurs reçoivent des médicaments qui suppriment le système immunitaire, ce qui empêche le corps de combattre non seulement le tissu cardiaque, mais également le cancer et les infections.

C’est le muscle cardiaque du donneur, plutôt que les valvules et les vaisseaux, que le corps a tendance à rejeter comme étranger. Comme le bébé Owen n’a reçu qu’une greffe partielle de vaisseaux et de valvules, il n’a eu besoin que d’une demi-dose de l’un de ces médicaments immunosuppresseurs.

Les nourrissons traités pour le tronc artériel avec du tissu cadavérique congelé doivent subir une intervention chirurgicale toutes les quelques années pour remplacer les greffons devenus trop grands. En raison de ces opérations chirurgicales risquées, ce traitement comporte un risque de mortalité de 50 pour cent alors qu’ils sont encore en bas âge.

Bébé Owen a été répertorié pour une transplantation cardiaque, mais ses parents savaient qu’il ne survivrait probablement pas aux six mois environ qu’il faudrait pour trouver un donneur.

Quelques jours après sa naissance, Owen souffrait déjà d’une insuffisance cardiaque et son cœur était trop faible pour être reçu un traitement d’urgence, comme un pontage cœur-poumon appelé ECMO.

“Une fois qu’on nous a informé de la situation et que nous n’avions pas le temps d’attendre un cœur et qu’il souffrait d’insuffisance cardiaque dès le départ, il n’y avait pas vraiment beaucoup d’options”, a déclaré Tayler Monroe. dit.

“Si quelque chose arrivait, nous le ressusciterions simplement et espérerions que tout ira pour le mieux, ce qui est vraiment difficile et effrayant à entendre.”

Heureusement, le cœur rapiécé d’Owen est maintenant pomper normalement et devrait « durer toute une vie », selon les chercheurs rapport.

Le document a été publié dans JAMA.