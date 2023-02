La première tournée du nouveau haut diplomate chinois inclut la Russie alors que les tensions avec les États-Unis montent

Hong Kong

Le plus haut diplomate chinois se rendra en Russie ce mois-ci, selon son ministère des Affaires étrangères, lors de la première visite dans le pays d’un responsable chinois dans ce rôle depuis l’invasion non provoquée de l’Ukraine par Moscou.

Wang Yi, qui a été nommé le mois dernier conseiller principal en politique étrangère du dirigeant chinois Xi Jinping, se rendra en Russie au cours d’une tournée internationale de huit jours à partir de mardi qui comprendra également des visites en France, en Italie, en Hongrie et une allocution à la Conférence de Munich sur la sécurité ce le week-end prochain, auquel le secrétaire d’État américain Antony Blinken pourrait également assister.

L’itinéraire à l’étranger est le premier de Wang après avoir quitté son poste de ministre des Affaires étrangères et pris ses nouvelles fonctions, et il pourrait mettre à l’épreuve la capacité du diplomate à équilibrer les liens étroits de Pékin avec Moscou, tout en essayant de renforcer l’image et les relations de la Chine en Europe – et par extension les États-Unis.

La participation de Wang à la conférence de Munich sur la sécurité, à laquelle Blinken devrait assister, pourrait donner aux deux hommes l’occasion de se rencontrer en personne pour la première fois depuis que les tensions américano-chinoises ont de nouveau éclaté après qu’un ballon de surveillance chinois présumé est entré dans l’espace aérien américain à la fin du mois dernier.

Les retombées du ballon ont été rapides, Washington accusant la Chine de superviser un programme de surveillance international – et Pékin niant ces affirmations et accusant à son tour les États-Unis de faire voler « illégalement » des ballons à haute altitude dans son espace aérien plus de 10 fois depuis le début. de l’année dernière. La Chine maintient que le ballon, que les forces américaines ont identifié puis abattu au début du mois, est un avion de recherche civil accidentellement dévié de sa trajectoire.

L’incident a également eu un impact immédiat sur ce qui avait été considéré comme une opportunité pour les États-Unis et la Chine de stabiliser leurs relations, car Blinken a reporté une visite prévue début février à Pékin après que des responsables américains ont annoncé qu’ils suivaient l’appareil.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a refusé lundi de confirmer que Blinken participerait à la conférence de Munich et a déclaré qu’aucune rencontre avec un responsable chinois n’était prévue. Il a noté, cependant, que les États-Unis « évaluaient toujours les options de diplomatie », y compris les réunions dans des pays tiers.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, n’a mentionné aucune éventuelle rencontre avec Blinken lors de l’annonce des plans de voyage de Wang Yi lors d’un point de presse lundi.

L’itinéraire de M. Wang offrirait à la Chine l’opportunité de travailler pour “de nouveaux progrès dans les relations bilatérales” avec la France, l’Italie et la Hongrie, ainsi que de “promouvoir la confiance mutuelle stratégique Chine-UE”, a déclaré le porte-parole.

Les relations de la Chine avec l’Europe ont été fortement tendues à la suite de la guerre en Ukraine. Pékin a refusé de condamner catégoriquement l’invasion ou de soutenir de nombreuses mesures contre elle aux Nations Unies. La Chine a également continué à s’associer à l’armée russe lors d’exercices à grande échelle, tout en renforçant son commerce et ses achats de carburant à Moscou.

Selon le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, la visite de M. Wang à Moscou sera l’occasion pour la Chine et la Russie de continuer à développer leur partenariat stratégique et « d’échanger des points de vue » sur « les questions internationales et régionales d’intérêt commun » – une expression fourre-tout souvent utilisée. pour faire allusion à des sujets tels que la guerre en Ukraine.

Le ministère des Affaires étrangères n’a pas précisé si Wang rencontrerait le président russe Vladimir Poutine.

“La Chine est prête à saisir cette visite comme une opportunité et à travailler avec la Russie pour promouvoir une croissance régulière des relations bilatérales dans la direction identifiée par les deux chefs d’Etat, défendre les droits et intérêts légitimes des deux parties et jouer un rôle actif pour le monde. la paix », a déclaré le porte-parole Wang Wenbin.

La visite de M. Wang pourrait également préfigurer une visite d’État du dirigeant chinois Xi Jinping à Moscou plus tard cette année. Poutine a adressé une invitation à Xi lors d’un appel habituel de fin d’année entre les deux dirigeants, mais le ministère chinois des Affaires étrangères n’a encore confirmé aucun plan.