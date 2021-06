La première tablette et le premier ordinateur portable de Realme seront dévoilés le 15 juin

Realme organise une soirée de lancement le 15 juin où le Realme GT 5G propulsé par Snapdragon 888 fera ses débuts mondiaux. Nous avons également appris que les premiers ordinateurs portables et tablettes de la marque feront également une apparition lors de l’événement qui est prévu à midi GMT.





Realme Book a divulgué des photos (Source : Autorité Android)

Selon le message de presse, le secteur des smartphones de Realme s’est développé « à pas de géant » et il est maintenant temps pour la marque d’apporter plus de « produits d’avant-garde » à davantage de catégories d’électronique grand public.

Les futurs ordinateurs portables et tablettes, lancés par Realme, seront profondément intégrés aux smartphones Realme et à d’autres produits de l’écosystème AIoT pour offrir aux fans et aux clients une expérience utilisateur transparente.







Realme Book a divulgué des photos (Source : Autorité Android)

Avoir un ordinateur portable et une tablette dans son portefeuille n’est pas seulement une première pour Realme, mais pour toutes les marques de BKK Electronics en général. La liste des produits Realme comprend des appareils intelligents tels que des téléviseurs, des caméras à 360 degrés, des montres, des bracelets, des balances, des ampoules et bien d’autres.

Ils font tous partie de la stratégie 1+4+N de l’entreprise qui a vu le lancement de près de 50 produits AIoT en 2020, et 100 autres devraient arriver d’ici la fin de cette année.