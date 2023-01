La première tablette de OnePlus se dévoile

Lorsque le OnePlus 11 deviendra officiel à l’échelle mondiale le 7 février aux côtés des OnePlus Buds Pro 2, un troisième appareil rejoindra la fête dans certaines régions. Désormais confirmé comme étant le OnePlus Pad, les personnes qui espéraient que quelqu’un en dehors de Samsung fabriquerait une tablette décente pourraient avoir une nouvelle option à envisager.

OnePlus annoncé le OnePlus Pad ce matin dans le cadre de l’événement de lancement dans certains pays. Ils ont même taquiné des parties de l’appareil dans quelques images et y ont ajouté des références sur les pages de lancement de OnePlus 11. Vous pouvez voir l’appareil en haut de cet article.

L’équipage à Tech Radar a reçu des détails supplémentaires sur l’appareil de OnePlus, indiquant que le OnePlus Pad aura un corps en alliage d’aluminium et un cadre cambré. Il y a une seule caméra arrière centrée sur l’arrière de l’appareil ainsi qu’une seule caméra selfie dans la lunette avant.

Malheureusement, nous ne savons rien des spécifications de OnePlus. Est-ce que cela aura une puce Qualcomm haut de gamme ou quelque chose de moins cher, comme ce que nous avons vu jeté dans les téléphones Nord de OnePlus ? J’ai toujours cru qu’un grand écran avait besoin d’une grosse puce, même si les fabricants ne sont pas d’accord avec moi. J’ai utilisé trop de tablettes bon marché dans ma journée qui déçoivent toujours parce qu’elles manquent de puissance pour offrir une expérience suffisamment fluide sur autant de pixels.

Selon @onleaks, qui a partagé des rendus de l’appareil juste avant que OnePlus ne puisse le confirmer, nous connaissons au moins certaines des dimensions et cela devrait ressembler à ce que vous voyez ci-dessous. Ce rapport supplémentaire suggère un écran de 11,6 pouces avec des lunettes assez fines et une découpe sur le côté pouvant accueillir un stylet.

Il a l’air plutôt bien dans l’ensemble en termes de design et cette taille d’affichage serait idéale pour une utilisation sur un canapé. Viendra-t-il aux États-Unis ? Eh, je ne suis pas sûr que je pense que ce sera le cas. J’espère que c’est le cas, mais les signes actuels indiquent qu’il ne vient pas ici, du moins au début. Voici pourquoi je pense cela.

Sur presque toutes les pages de lancement de OnePlus 11 en dehors des États-Unis, ils mentionnent le OnePlus Pad par son nom. Vous le verrez en Inde, au Royaume-Uni, en France et la liste est longue. Mais lorsque vous regardez la page américaine, il y a une section à la place du OnePlus Pad appelée “What’s More” qui mentionne que “les boîtes sont de toutes formes et tailles”. C’est probablement en référence au Pad, mais parce qu’ils ont essayé de le garder secret, je suppose que vous le verrez annoncé et que vous ne recevrez pas beaucoup d’informations supplémentaires pour l’Amérique du Nord. J’espère que je me trompe.

Vous êtes intéressé par une tablette OnePlus ?