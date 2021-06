La première surface de rendu de la Samsung Galaxy Watch Active4, montrant un nouveau design plus plat

Samsung dévoilera bientôt une nouvelle génération de montres connectées, peut-être en août. Ils exécuteront Wear OS, les premières montres Samsung à le faire depuis un certain temps, mais il sera doté d’une interface utilisateur unique pour une transition plus fluide par rapport aux modèles actuels. Grâce à Sur les fuites et GizNext nous avons un premier aperçu de la conception du prochain modèle Active.









Samsung Galaxy Watch Active4 (rendus non officiels)

La Samsung Galaxy Watch Active4 s’éloignera des côtés arrondis du modèle Active2 actuel. Même les deux boutons sur le côté seront rectangulaires plutôt que ronds. La nouvelle forme permet de souligner la minceur de la lunette autour de l’écran.

Puisqu’il s’agit d’une montre Active, il n’y a pas de lunette tournante, pas physique du moins. Et notez que le verre au-dessus de l’écran est plat, pas bombé comme sur le modèle actuel. Les cosses sont également différentes, suggérant que Samsung passera à des sangles propriétaires.



La Galaxy Watch Active2 actuelle (à gauche) et le rendu Watch Active4 (à droite)

Selon les informations divulguées, la Galaxy Watch Active4 sera disponible en deux tailles, 40 mm et 44 mm, et sera disponible en quatre couleurs : noir, argent, vert et or. Notez que les rendus sont uniquement à des fins d’illustration et que les teintes représentées peuvent ne pas être précises à 100%.

L’écran plat et les cadres étroits correspondent à ce que Univers de glace tweeté en mai. Le chat a également parlé de « TizenWear OS » (ce que Samsung a confirmé officiellement) et d’un chipset 5 nm. Roland Quandt s’est mis à l’écoute pour dire qu’il y aura un modèle en aluminium et un en acier inoxydable (comme c’est le cas avec l’Active2). Il devrait également y avoir des versions Wi-Fi uniquement et LTE de la montre.

La source