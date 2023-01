La première star de Love Island révélée comme une «beauté cérébrale» et un modèle Boohoo

La beauté BRAINY Tanya Manhenga devrait diriger le casting de Winter Love Island cette année.

L’étudiant en sciences biomédicales, 22 ans, devrait se pavaner dans la toute nouvelle villa en Afrique du Sud quelques jours avant le lancement de la série le 16 janvier.

Instagram/@talkswithtt_

Tanya Manhenga devrait être la première star de Winter Love Island à être révélée[/caption] Instagram/@talkswithtt_

La superbe jeune femme de 22 ans rejoindra la villa sud-africaine[/caption] Instagram

Le mannequin n’est pas étranger à être en bikini[/caption]

Parallèlement à ses études, Tanya est une étoile montante dans le monde de l’influence avec plus de 11 000 abonnés sur Instagram et a déjà travaillé avec de grandes marques telles que boohoo, les chaussures Simmi et les chaussures Ego.

Et la jeune fille de Liverpool compte la finaliste de l’été Indiyah Polack parmi ses amis en ligne.

Une source a déclaré: «Tanya est vraiment tout, elle est intelligente car elle est magnifique et elle semble être l’une des insulaires les plus populaires de cette série.

“C’est une insulaire en attente, évoluant déjà dans les mêmes cercles que les anciens membres de la distribution et avec des accords de marque déjà à son actif.

“Mais ses followers savent déjà qu’elle a une personnalité à la hauteur.

“Le casting de cette année est un groupe impertinent, rempli de plaisanteries et de bonnes discussions, et Tanya est prête à mener le peloton.”

L’Instagram de Tanya est rempli de clichés de vacances de luxe et de séances de mannequinat.

Dans une légende, elle écrit : « Faites correspondre mon énergie.

La veille de Noël, elle a écrit : « Calme avant la tempête.

ITV2 est à quelques jours de l’annonce du casting de son édition d’hiver, la première qui sera animée par la nouvelle présentatrice Maya Jama après le départ de Laura Whitmore en août de l’année dernière.

La chaîne a commencé à intensifier la promotion, avec une série de teasers grésillants montrant Maya à califourchon sur un bronco qui se cabre alors qu’elle “prend l’amour par les cornes”.

Instagram

Elle est prête à faire tourner les têtes dans la villa[/caption] Instagram

Tanya est étudiante en sciences biomédicales[/caption]