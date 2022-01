La première série Web de Madhuri Dixit « Finding Anamika » subit un changement de titre – Découvrez l’affiche

Le premier projet OTT de Madhuri Dixit, précédemment intitulé « Finding Anamika », a maintenant reçu un nouveau titre et une date de sortie par Netflix.





Dans l’émission, qui sera présentée en première sur Netflix le 25 février, l’acteur incarnera Anamika Anand, une célébrité de Bollywood. Partageant l’affiche sur les réseaux sociaux, Karan Johar a écrit : « Il y a toujours une vérité cachée derrière le rideau de la gloire et de la célébrité. Quelle est cette vérité dans la vie de la plus grande star de Bollywood, Anamika Anand ? Sachez-en plus bientôt. La série Fame Game débute le 25 Février, uniquement sur Netflix ! »









`The Fame Game` est prêt à emmener les téléspectateurs dans des montagnes russes à travers les hauts et les bas de la vie de la superstar Anamika (jouée par Madhuri), révélant des vérités cachées et des mensonges douloureux.





En ouvrant davantage sur son personnage Anamika, Madhuri a partagé sur son compte Instagram, « Ajnabi si hai uski duniya. Ankahi si hai uski kahani. Par ab woh aa rahi hai apni kahani lekar duniya ke samne (Son monde est comme un étranger, son histoire est inconnue. Mais maintenant, elle vient devant le monde avec son histoire).





Produite par Dharmatic Entertainment, la ligne de connexion de la série se lit comme suit : « L’icône de Bollywood, Anamika Anand, a tout, mais sa vie est-elle parfaite ou une façade parfaitement conçue ? Dans un monde de paillettes, de glamour et de renommée – les lignes de ce qui est réel et de ce qui est ne peut souvent être flou. »

Sri Rao est le showrunner et l’écrivain, et Bejoy Nambiar et Karishma Kohli sont les réalisateurs de « The Fame Game ».





Sanjay Kapoor, Manav Kaul, Lakshvir Saran, Suhasini Muley et Muskkaan Jaferi jouent également dans le drame familial.

(Entrée de l’ANI)