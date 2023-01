La première semaine bien rangée du président McCarthy cache des problèmes à venir – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Chaos ? Dans le Chambre des députés?

Républicain Kévin McCarthy a terminé sa première semaine complète en tant que président de la Chambre de la manière la plus ordonnée en apparence, avec à peine un soupçon de combat chaotique et rebelle il a fallu que les républicains arrivent ici, l’ayant à peine installé comme chef avec le marteau.

Les républicains de la Chambre ont traversé les premiers jours de la session comme une nouvelle entreprise courageuse – à midi, à l’heure du dîner, les législateurs ont voté rapidement sans trop de drame public entre les deux. Ils ont approuvé leur Règles de la maison et a envoyé six projets de loi républicains rapidement au passage, dont un à le financement de l’intestin pour l’Internal Revenue Service.

Les présidents des comités républicains ont été nommés, des membres ont été nommés aux panels et le comité de surveillance a lancé ses premières demandes pour les documents financiers alors qu’il sonde le président Joe Biden et sa famille.

Et lorsque les républicains de la Chambre se sont rencontrés pour la première fois à huis clos après le spectacle public tapageur qui a battu des records historiques et en est presque venu à des bagarres pour élire McCarthy comme président, c’était une «fête de l’amour», comme l’a dit un législateur républicain.

“Ce ne sont que les cinq premiers jours, et nous ne faisons que commencer”, a déclaré McCarthy jeudi lors de sa première conférence de presse en tant que conférencier.

Mais le semblant d’unité de la Chambre GOP est presque certain d’être temporaire, un sursis momentané après les efforts réticents et exténuants des républicains pour saisir la majorité des démocrates et élire McCarthy assiégé comme nouveau président.

Les calculs politiques décourageants auxquels McCarthy est confronté restent les mêmes: avec une majorité de 222 sièges, il ne peut perdre que quelques détracteurs sur n’importe quelle question à moins qu’il ne cherche de l’autre côté de l’allée pour obtenir l’aide et le soutien des démocrates pour les 218 votes généralement nécessaires pour adopter une législation.

Alors que les premiers projets de loi que les républicains de la Chambre ont facilement approuvés étaient essentiellement les favoris du GOP, conçus pour unir leur côté de l’allée et même attirer un certain soutien démocrate, les prochaines levées législatives devraient être plus vigoureuses et politiquement risquées.

McCarthy a conclu un accord avec les conservateurs selon lequel le prochain projet de loi de financement du gouvernement sera maintenu aux niveaux de l’exercice 2022, ce qui signifie une réduction substantielle de 8 % des comptes discrétionnaires – ou plus si le budget de la défense est épargné.

“Nous devons changer la façon dont nous dépensons de l’argent”, a déclaré McCarthy jeudi.

Plus encore, le Congrès sera invité cet été pour relever le plafond de la dette fédérale pour permettre plus d’emprunts pour payer les factures actuelles du gouvernement, toujours un vote difficile pour les législateurs et qui, selon le département du Trésor, arrive plus tôt que prévu.

En refusant de permettre au gouvernement fédéral de s’endetter davantage à moins que des changements ne soient apportés aux dépenses fédérales, les républicains de la Chambre se dirigent vers une confrontation risquée qui fait écho au débat sur le plafond de la dette de 2011. Ce fut un drame politique de plusieurs mois qui a abouti à un déclassement de la cote de crédit des États-Unis pour la première fois dans la mémoire moderne après que la classe de Tea Party nouvellement élue des républicains de la Chambre ait exigé des réductions des dépenses fédérales.

“Allez. Est-ce ainsi que les républicains de la Chambre commencent le nouveau mandat : réduire les impôts des milliardaires, augmenter les impôts des familles de travailleurs et aggraver l’inflation ? » Biden a déclaré jeudi dans des remarques près de la Maison Blanche.

“Eh bien, permettez-moi d’être clair: si l’un de ces projets de loi parvient à mon bureau, j’y opposerai mon veto”, a-t-il déclaré. “Je suis prêt à travailler avec les républicains, mais pas ce genre de choses.”

Au centre-ville, la PDG de la Chambre de commerce des États-Unis, Suzanne Clark, a déclaré jeudi qu’il y avait “presque un niveau de désespoir” parmi les milieux d’affaires face à l’impasse gouvernementale et à l’incapacité de résoudre de gros problèmes tels que la pénurie de travailleurs et la réforme de l’immigration.

Au Sénat, où les démocrates détiennent toujours une faible majorité de 51 sièges, le chef de la majorité, Chuck Schumer, a juré de maintenir la ligne comme “un pare-feu à cet agenda républicain extrême MAGA”, une référence au slogan Make American Great Again de l’ancien président Donald Trump.

C’était la 11e heure de Trump pour McCarthy alors que le vote était en cours à la fin de la semaine dernière que les deux hommes, qui sont des alliés récurrents, ont déclaré qu’il était responsable de faire du républicain de Californie le nouveau président de la Chambre.

McCarthy n’a remporté le marteau du président qu’en faisant des concessions aux républicains d’extrême droite du House Freedom Caucus qui pèsent désormais sur son leadership, y compris la capacité de tout législateur à présenter une motion pour quitter le fauteuil – appelant essentiellement à un vote pour évincer McCarthy de Bureau.

La précarité républicaine au pouvoir est compliquée par la présence de Représentant George Santos, le républicain nouvellement élu de New York, qui fait face à des appels à son éviction pour les mensonges qu’il a admis avoir racontés sur son éducation, son expérience professionnelle et d’autres aspects de sa vie. Au lieu de cela, McCarthy a déclaré que le comité d’éthique enquêterait. “Et si quelque chose est découvert, il sera traité”, a déclaré McCarthy.

Mais de nombreux républicains de la Chambre ont émergé confiants que la lutte désordonnée et amère les a rendus – et McCarthy – plus forts, et non plus faibles, alors qu’ils avancent dans leur nouvelle majorité pour gouverner.

“Vous vous en sortez toujours mieux à l’arrière”, a déclaré le représentant Byron Donalds, R-Fla., Qui a été nommé à plusieurs reprises par ses collègues comme choix alternatif du GOP pour le conférencier. “Et maintenant, nous sommes de retour aux affaires.”

Le représentant Scott Perry, président du Freedom Caucus, a déclaré: “Je suis plutôt positif – les républicains sont aux commandes et nous sommes à gauche et c’est génial.”

Le représentant républicain Bob Good, R-Va., l’un des principaux résistants dans la lutte des orateurs, a déclaré que l’affichage public plaçait McCarthy dans une position de négociation plus forte pour aller de l’avant en montrant à quoi l’orateur était confronté.

“Notre président est habilité à être dans une position plus forte dans les négociations avec le Sénat à la Maison Blanche, car il peut dire:” Quand mes parents disent non, ils veulent dire non. “”

Debout dans le Statuary Hall doré plutôt que dans le studio de conférence de presse habituel du Capitole au sous-sol, McCarthy a comparé sa nouvelle majorité républicaine aux premiers législateurs américains. Ils se sont réunis dans cette salle lorsque le Congrès a été transféré de Philadelphie.

Alors que les touristes affluaient vers jeudi après-midi, s’arrêtant pour écouter et prendre des photos, McCarthy a noté qu’il rouvrait le Capitole aux visiteurs. Les démocrates sous la présidente Nancy Pelosi avaient maintenu le bâtiment partiellement fermé pendant la crise du COVID-19 et au lendemain de l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021 par les partisans de Trump.

L’écrivain d’Associated Press Josh Boak a contribué à cette histoire.

