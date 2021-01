Prêt pour leur gros plan.

Dans ce clip du jeudi 21 janvier, le tout nouveau Total Bellas, Brie Bella et Nikki Bella emmène leurs petits garçons, Matteo Chigvintsev et Buddy Danielson, pour se faire photographier. (Spoiler: C’est peut-être la chose la plus mignonne que vous verrez aujourd’hui.)

Alors que Matteo est enveloppé dans un costume d’animal, Brie commente: « Nicole, combien précieux? »

En accord, Nikki qualifie la séance photo de «trop mignonne».

Et il semble que Matteo soit un naturel devant la caméra. En fait, Nikki continue en déclarant que son bébé calme est un «modèle».

Elle ajoute: « Nous fermons puis ouvrons pour obtenir ce look parfait. »

Pourtant, il semble que nous ayons à remercier Brie pour cette situation adorable.

Brie demande à sa jumelle, « N’es-tu pas si heureuse que je t’ai dit de faire ça? »

Nous savons que nous le sommes!

Alors que la séance photo se poursuit, les Bella Twins prédisent que leurs garçons deviendront « le futur champion de la WWE ».

Brie aime certainement ce son quand elle surnomme leurs fils «les garçons Bella».