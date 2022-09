La première scène de la “Maison du dragon” avec l’ancienne Rhaenyra la montre avec son nouveau bébé

L’aperçu de l’épisode 6 de House of the Dragon de HBO qui a été abandonné après l’épisode de dimanche peut être déroutant, mais un nouveau clip présentant un regard étendu sur l’ancienne Rhaenyra est assez clair. Rhaenyra a tout sauf des moments faciles après avoir donné naissance à un petit garçon, et son mari ne facilite pas les choses.

Le clip, partagé par HBO mardi, donne un regard plus étendu sur Rhaenyra interprétée par Emma D’Arcy, qui succède au jeune acteur Milly Alcock maintenant que nous faisons un bond d’environ 10 ans. Le clip présente également une version âgée du mari de Rhaenyra, Laenor Velaryon, le fils de Lord Corlys Velaryon. Hubby est maintenant joué par John Macmillan.

« Était-ce terriblement douloureux ? Le mari de Rhaenyra demande à sa femme de la naissance, une question qui suscite rapidement la mère de tous les regards de la mort. Elle n’a pas beaucoup de sympathie quand il partage sa propre expérience de la douleur en notant qu’il a une fois pris une lance dans l’épaule. Plus tard, Rhaenyra semble grimacer d’inconfort alors qu’elle transporte le nouveau-né dans une pièce pleine de monde, probablement pour rencontrer l’ancienne meilleure amie Queen Alicent. Quelqu’un ne peut-il pas simplement laisser la nouvelle maman faire une bonne sieste ?

L’épisode 6 de House of the Dragon sera diffusé le 25 septembre sur HBO Max. En attendant, retrouvez l’épisode 5 ici.