La première saison QB de Williams avec Genève est un succès – Shaw Local

GENÈVE – Matt Williams a invoqué sa présence imposante bien avant d’obtenir un mohawk. La coiffure officielle des séries éliminatoires de Genève en 2010 n’est qu’un bonus supplémentaire.

Cela pourrait être son bras, ses jambes ou la façon dont le quart-arrière junior des Vikings détourne joyeusement les éloges. Sachant à quel point les adolescents peuvent être frappés par les étoiles, il se peut que ce soit tout ce truc de six degrés de séparation avec Peyton Manning.

Peu importe ce qui attire les coéquipiers vers Williams, ils écoutent avec plaisir un joueur qui vise les Vikings vers un long voyage en novembre.

« Être mobile, lancer vers le bas, déplacer le ballon – il a très bien réussi cette année », a déclaré le receveur éloigné senior Doug Berthold. « Je pensais qu’il avait ça en lui depuis le début. »

Il n’en a pas été question ces derniers temps. Genève entre ce soir dans le match éliminatoire de deuxième tour de la classe 6A de l’IHSA contre Lemont, invaincu, avec 138 points lors de ses deux derniers matchs, un pic de score aux proportions record de l’école.

Chaque fois que les Vikings ont tenté de marquer lors du match d’ouverture des séries éliminatoires de la semaine dernière contre Oak Forest, ils l’ont fait. Onze entraînements ont produit 10 touchés et neuf points après pour un grand total de 69 points, répétant la manne de score de la semaine précédente contre Larkin. Seuls les genoux pour terminer le match étaient ennuyeux.

«Nous nous sommes bien mélangés en tant qu’attaque. Nous nous aimons tous, nous plaisantons tous, nous traînons tous », a déclaré Williams. « Cela ne peut être qu’une bonne chose. »

Williams a vu des clichés universitaires au receveur en deuxième année la saison dernière avant de battre son camarade de classe Ben Rogers lors d’une compétition de quart-arrière au camp d’été. L’entraîneur des Vikings, Rob Wicinski, a apprécié l’athlétisme de Rogers et l’a aligné au receveur face à Berthold, Russ Acton et d’autres. Il n’y a pas eu de rancune entre Williams et Rogers, qui se sont connectés tôt dans la défaite d’ouverture de la saison de l’équipe à Rock Island.

Une solide intersaison qui comprenait un arrêt à la prestigieuse Passing Academy de son idole Manning à Nicholls State à Thibodaux, en Louisiane, a laissé Williams confiant et surtout prêt à prendre les rênes.

« Rock Island, je ne vais pas mentir. J’étais un peu nerveux », a-t-il confié. « Je veux dire, [it’s your] premier départ. Mais je me sentais bien là-bas. Nous avons bien joué. Nous avons marqué 28 points. Ce n’est pas une mauvaise journée. Le score n’est pas sorti comme nous le voulions, mais je pense que nous avons bien joué.

Rock Island a marqué 42 points ce soir-là, et Morgan Park en a marqué 30 de plus une semaine plus tard au Gately Stadium, dépassant les 17 des Vikings.

Genève tirait de l’arrière, 20-10, entrant dans le quatrième quart de son match d’ouverture à domicile contre St. Charles East, qui est à peu près le moment où l’attaque et la défense ont commencé à travailler en tandem. Williams a complété ses neuf dernières passes pour mettre en place la première victoire de l’équipe dans une séquence qui depuis est passée à huit.

Les Vikings ont marqué 356 points durant la course, bénéficiant des nombreuses armes de Williams. Avec les joueurs de ligne offensifs Kevin Dwyer, Jacob Bastin, James Buban, Brett Willman et Jake Mills – pancake de gauche à droite – gardant leur quart-arrière propre, Williams a tout le temps de trouver des récepteurs ouverts ou d’allumer les jets et de décoller.

Wicinski continue d’encourager l’option de course, la qualifiant de grand égaliseur pour un appel de jeu imparfait. Quoi qu’il en soit, les Vikings ont constamment déplacé les chaînes. Williams est 85 pour 158 passes pour 1 630 verges et 17 touchés cet automne. Il a également couru pour 318 verges et huit touchés en 60 courses.

Williams attribue sa mobilité et ses coups de pied à six saisons de football de voyage avec les Fox Valley Strikers, mais même dans ce cas, il ne peut pas dire plus que quelques mots sans mettre en lumière quelqu’un d’autre. Il note rapidement à quel point sa sœur cadette, Taylor, est douée pour le sport, puis handicape l’avenir de l’élève de septième du collège de Genève Sud avec les médias.

« Elle va vous parler dans quelques années », a déclaré Williams, également un joueur de baseball habile. Il y a de fortes chances qu’elle dise un mot ou deux en bien sur son frère, qui attribue à nouveau ses joueurs de ligne, ses receveurs et le MVP offensif de la Upstate Eight Conference River Division Connor Quinn, le porteur de ballon des Vikings.

Il ne le sait peut-être pas, mais Williams a fait au moins une chose par sa solitude cet automne. Contre Oak Forest, le dernier entraînement de Genève au deuxième quart comprenait une course de 37 verges de Williams sur une fausse option de botté de dégagement qui a finalement mis en place un peu plus de ruse: la passe de TD de 13 verges de Rogers à Vincent Kraig sur un faux panier comme temps dans le à moitié expiré.

Souriant à propos du jeu après le match, Wicinski a admis que la seule véritable option était pour Williams de sprinter sur la touche et dans le secondaire.

« Parfois, je devrais peut-être contrôler cela un peu plus », a déclaré Wicinski, « mais c’est un joueur. Je vais jouer avec lui. Je vais me battre avec lui. Tout s’est bien passé jusqu’à présent. »

KCChronicle.com/preps Jeu de la semaine Classe 6A : Geneva Vikings (8-2) contre Lemont Indians (10-0), 18 h aujourd’hui

De quoi la foule va bourdonner Si Genève peut faire ce que son grand rival Batavia n’a pas pu, et laisser Lemont avec une victoire. Les Bulldogs ont eu leurs chances au premier tour la semaine dernière avant de chuter 23-14. Les Vikings entrent dans le match avec 138 points lors de leurs deux derniers matchs, mais les Indiens ont également marqué des points. « Ils sont bons, mais c’est ce à quoi ils seront confrontés à cette période de l’année. Au deuxième tour, vous ferez bien face », a déclaré l’entraîneur genevois Rob Wicinski. « Nous devons jouer un bon football pour le rendre intéressant. »

Ce que la mouche sur le mur du vestiaire genevois pourrait entendre : « Quelle opportunité nous avons ici devant nous, les gars. Une équipe invaincue, un terrain rapide, un stade magnifique. Et nous avons une chance de tout finir pour eux devant leurs fans. Quelle opportunité. Ayons l’esprit droit et faisons ce que nous faisons, et j’aime où nous pourrions être à la fin de la nuit.

Ce que la mouche sur le mur du vestiaire de Lemont pourrait entendre : « C’est sûr que c’était une bande excitante que nous avons vue de ces gars, n’est-ce pas ? Je me fiche de qui vous jouez, 69 points c’est beaucoup. C’est ce dont ils sont capables, messieurs. Si nous ne bloquons pas, ne bloquons pas, n’exécutons pas, c’est ce qui nous attend. Mais je ne pense pas que ce soit nous. Nous avons réussi 10 fois cet automne, et vous avez travaillé trop dur pour laisser tomber maintenant.

Genève aura le vent en poupe si : Son jeu de course exploite la jeunesse de Lemont. La sécurité senior Clayton Fejedelem, également une menace dans le match retour, mène l’équipe dans les tacles et les interceptions, mais les Vikings espèrent gagner beaucoup de verges avant de le rencontrer dans le secondaire. Connor Quinn, Dylan Nobregas et Parker Woodworth ont combiné pour 203 verges en 29 courses lors de l’éruption 69-28 de la semaine dernière contre Oak Forest.

Lemont le fera rouler si : La défense maintient ses normes tout au long de la saison. Lemont n’a accordé que 133 points toute la saison, soit cinq de moins que la production des Vikings au cours des deux dernières semaines. Les joueurs et les entraîneurs de Genève ont entendu parler de la physique et de la vitesse des Indiens, et Lemont pense apporter un défi beaucoup plus difficile défensivement que ce que Genève a vu lors des évasions contre Larkin et Oak Forest. Offensivement, le jeu de passes des Indiens – y compris le dynamique receveur Lee Taylor – a été plus efficace que le jeu au sol contre Batavia.

L’entraîneur Sly dit… De toutes les choses qui rendent les séries éliminatoires formidables, c’est peut-être ce fait qui donne à réfléchir qui les sous-tend toutes : ces équipes ont remporté 18 matchs consécutifs combinés avant ce soir, mais une ne jouera plus cette saison une fois que l’horloge sonnera 8 heures. :30 h environ. Sly aime les chances de Genève d’éviter ce chagrin, tant que ces petites entailles et contusions ne s’aggravent pas beaucoup.

La prédiction de Kevin Druley : Genève 35, Lemont 24