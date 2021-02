Trisha Goddard a été laissée « froide et engourdie de peur » lors des funérailles de son premier mari après avoir découvert comment il est mort.

La légende du chat, dont l’émission télévisée confessionnelle a duré 11 ans au Royaume-Uni, pensait que son ex Robert Netsdale luttait contre la leucémie. avant sa mort tragique.

Cependant, le jour où le politicien australien Robert a été inhumé, Trisha a été confrontée à la vérité.

«Tout le monde pensait que Robert était honorable, mais il a raconté des mensonges terribles jusqu’à son lit de mort», a-t-elle écrit dans son autobiographie de 2008 «Trisha: As I Am».

Trisha travaillait comme hôtesse de l’air pour Gulf Air lorsqu’elle a rencontré pour la première fois l’homme plus âgé qui allait devenir son mari en 1985.

Robert était alors le chef des Young Liberals d’Australie et Trisha l’a entendu se plaindre au personnel de cabine d’avoir été rétrogradé de la première classe à la classe économique à la suite d’une surréservation.









Trisha, qui avait eu une interview pour un stage de journalisme avec la BBC à Londres, s’est retrouvée assise à côté de Robert et ils l’ont immédiatement entendue.

Dans les semaines qui ont suivi, Robert l’a bombardée de lettres d’amour et a laissé tomber les personnes influentes à qui il pouvait la présenter.

Finalement, elle a accepté de lui rendre visite en Australie, ce qui a conduit à une romance éclair et à une proposition de Robert en 1985.

Trisha a refusé une offre d’emploi de la BBC et a déménagé Down Under, mais au fond, elle savait que c’était le monde de Robert qu’elle aimait plutôt que l’homme lui-même.

«J’ai accepté, mais alors même qu’il glissait la bague de fiançailles à mon doigt, je savais que je n’étais pas amoureuse, et je n’étais pas si sûre qu’il l’était non plus», écrit-elle dans son autobiographie.







(Image: Fairfax Media via Getty Images)



«C’était pareil à notre mariage. Tandis que je me tenais à côté de lui à l’autel, j’ai pensé, qu’as-tu fait, espèce de vache idiote?

« La vérité est que je l’ai épousé parce qu’il pouvait m’emmener dans des endroits qui étaient autrement hors de ma portée. Il est indéniable que mon comportement était mercenaire. Mais ses motivations pour m’épouser étaient aussi suspectes, comme je l’ai vite découvert. »

Trisha a affirmé que l’humeur de Robert avait changé après leur mariage et qu’il avait abandonné son côté charmant après avoir atterri une « épouse symbolique ».

Elle a allégué qu’il avait essayé de la contrôler, lui disant quoi porter, tout en décrivant leur vie sexuelle comme «diabolique».

«Robert ne pouvait pas le faire, ou« perdrait tout intérêt ». Dans les trois mois, nous étions dans des lits séparés», a-t-elle dit.







(Image: Archives PA)



Les choses se sont détériorées lorsque Trisha a dit qu’elle avait découvert que son mari avait demandé à un ami masculin de coucher avec elle pour qu’il n’ait pas à le faire.

Furieuse, Trisha a confronté son mari qui, selon elle, l’avait qualifiée d ‘«instable» et a essayé de la convaincre qu’elle avait besoin d’un médecin.

Robert l’a encouragée à avoir des conseils avec l’un de ses associés, mais elle a trouvé son propre conseiller par crainte que ses pensées ne lui reviennent.

«Sortez de ce mariage maintenant», expliqua Trisha, l’avertit de son conseiller.

« Partez tout de suite. Je ne suis pas libre de vous dire pourquoi, mais, croyez-moi, je sais. »

Le mariage a été de courte durée et Trisha a fait ses valises et a déménagé au milieu de rangs furieux.







(Image: Fairfax Media via Getty Images)



Plus tard, elle a trouvé l’amour avec le producteur de télévision Mark Grieve, qu’elle a rencontré en 1987 avant d’essayer le nœud en 1993.

Trois ans après avoir quitté Robert, après avoir donné naissance à sa première fille, Billie, son ex-mari est décédé.

Lors des funérailles, un vieil ami, John Dowd, aurait dit aux personnes en deuil: « Robert avait deux côtés … Et son autre côté était tout à fait plus sombre. Nous devons nous rappeler de prendre soin de ceux qui en souffrent. »

Le jour suivant, John rendit visite à Trisha et lui envoya des frissons le long de sa colonne vertébrale quand il révéla comment Robert avait laissé échapper un rire « étrange et vindicatif » en voyant une photo de Trisha et Billie dans le journal.

Elle a écrit: « Et puis le sou a chuté. Robert avait beaucoup travaillé en Afrique, où le VIH est répandu. » Je pense que Robert est mort du sida « , a déclaré John.

« Je suis devenu froid, engourdi de peur. » Pensez-vous qu’il l’a eu quand j’étais avec lui? » J’ai demandé. John a dit: « J’ai organisé une prise de sang pour vous demain. »

«J’avais mal au cœur. J’ai appelé le médecin de Robert, qui m’a confirmé qu’il était mort du sida. Le pire de tout, quand je couchais avec lui, il aurait été le plus contagieux.







(Image: Billie Dee Gianfrancesco)



Selon Trisha, le médecin avait ordonné à Robert de lui dire, mais il avait menti et prétendu qu’elle avait été testée et était clair.

«J’étais la femme de Robert et pourtant je ne savais pas qu’il avait le sida», a-t-elle déclaré au Sun cette semaine.

Puis vint la peur atroce qu’elle avait donné le VIH à sa petite fille nouveau-née.

Après avoir été confrontée à la vérité, Trisha a déclaré qu’elle n’avait pas perdu de temps à se réserver pour un test, craignant pour sa fille Billie.

La mère a déclaré que l’idée que son nouveau-né se fasse prendre du sang était « horrible », mais les médecins lui ont dit que ce ne serait pas nécessaire, car si elle était testée positive et allaitait, sa fille aurait le virus.

« Je n’oublierai jamais cette terrible sensation, que j’aurais pu transmettre la maladie par mon lait. C’était votre pire cauchemar », se souvient Trisha. « Quand j’ai découvert que j’avais été testé négatif, je me suis effondré et j’ai pleuré. »







(Image: Carol Driver 07932 653854)



Trisha a déclaré qu’elle était « hantée » en se souvenant des images déchirantes de bébés couchés dans leur berceau avec le VIH dont elle avait été témoin au cours de sa carrière.

«Je savais à quoi cela ressemblait, donc j’étais pétrifiée», a-t-elle déclaré. « Quand j’ai découvert que j’allais bien, le soulagement était immense. »

Heureusement, la star était en effet claire, mais la trahison a causé beaucoup de traumatismes.

Trisha a ensuite eu une deuxième fille avec Mark, Madison, mais le couple s’est séparé après trois ans de mariage en 1996.

Son troisième mari était le psychothérapeute Peter Gianfrancesco, qu’elle a épousé en 1998, ses filles prenant son nom de famille.

Cependant, Trisha a déjà expliqué comment leur mariage avait échoué après 20 ans, en partie à cause de son diagnostic de cancer.







(Image: Anglia)



« Je me suis remise d’un cancer du sein. Je dois dire que cela a probablement fini par sonner un peu le glas de ma relation », a-t-elle déclaré à Lorraine Kelly en janvier 2018.

« Que dites-vous. C’est difficile. Ça fait 20 ans. Il était absolument mon rock, mais ensuite les choses ont vraiment commencé à se détériorer. Je pense que nous avons tous les deux changé. »

Le couple a divorcé en 2017, mais Trisha a seulement annoncé qu’ils s’étaient séparés secrètement un an plus tard.

Trisha a poursuivi: « Comment vous vous sentez après le cancer du sein, ce que cela vous fait et comment cela affecte votre vie amoureuse.

«Il y a une statistique qui indique qu’il y a un risque très élevé de rupture des mariages et des relations des femmes après un cancer du sein, bien que si un homme a un cancer, ce n’est pas la même chose.

Elle a ajouté: «J’ai fini par me sentir très, très moche et très peu virile.

« J’ai travaillé très dur pour garder le mariage ensemble, mais il est arrivé un moment où je devais juste appeler l’heure, parce que mentalement, physiquement, tout le reste, je ne pouvais plus le faire. »





Trisha s’est assise avec Piers Morgan pour revenir sur sa vie et sa carrière complexes dans une interview émouvante diffusée ce soir sur ITV.

L’animatrice de l’émission parle de découvrir que l’homme qu’elle a appelé papa n’était pas son père biologique et comment sa mère a emporté le secret dans sa tombe.

Trisha dit qu’elle pensait que « quelque chose est différent » à partir de l’âge de six ans et se sent trahie par sa défunte mère Agnes

« Je me sentais très en colère contre maman. Elle aurait pu me le dire. Et il y avait des excuses comme je n’étais pas prête, je n’étais pas stable, puis j’étais aux yeux du public et tout le reste », dit-elle à Piers.

«Mais je ne pense pas que je l’aurais jugée. Cela a fait une énorme différence. J’étais si différente de mes sœurs à tous points de vue.

Elle dit que Peter, son père qui l’a élevée, a découvert avec certitude quand Trisha avait trois mois qu’il n’était pas son père, mais que cela n’a jamais été discuté dans la famille jusqu’à ce que sa mère soit sur son lit de mort.







(Image: Kieron McCarron / REX / Shutterstock)



En 2017, Trisha a tenté de retrouver quelqu’un qu’elle espérait être son père sur la base d’une photo de sa mère avec des amis lors d’une danse de Noël en 1956, mais elle cherche toujours des réponses maintenant.

Donnant un aperçu de qui pourrait être son père, Trisha ajoute: « Elle a dit à son amie que c’était juste une aventure au West Indian Club. J’ai essayé de retrouver ce club antillais.

«Je voudrais savoir pour ma santé, comme d’où vient mon cancer. Je me souviens avoir dit à papa, je ressemble à maman. Et il a dit: ‘Non, tu ne sais pas. J’étais si différent de mes sœurs , de toutes les manières. Cela m’a terriblement affecté dans ma vie. «

Ailleurs, Trisha parle de ses trois mariages ratés, de ses expériences de racisme, de ses problèmes de santé mentale et de sa survie au cancer du sein.

Elle réfléchit également à son succès télévisé, qui lui a permis de présenter des émissions sur trois continents avec 40000 invités et de discuter de ses expériences de rencontres dans la cinquantaine et la soixantaine.

* Les histoires de vie de Piers Morgan sont diffusées ce soir sur ITV à 21h