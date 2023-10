Après Jaane Jaan, Kareena Kapoor Khan va bientôt être vu dans un film intitulé Les meurtres de Buckingham. Le nouveau film est réalisé par Hansal Mehta. Dans le film, Kareena Kapoor Khan joue le rôle de Jasmeet Bhamra qui est un détective. Elle a perdu son enfant et a été chargée d’enquêter sur le cas du meurtre d’un enfant de 10 ans survenu dans le Buckinghamshire. Alors que le film attend sa sortie sur Netflix, Les meurtres de Buckingham a ouvert le JioMami Film Festival 2023 qui s’est tenu à Mumbai. La sœur de Kareena Kapoor Khan, Karisma Kapoor, a partagé sa critique du film et ce n’est que du bien.

Les meurtres de Buckingham: Karisma Kapoor critique le film de Kareena Kapoor Khan

S’appuyant sur ses histoires Instagram, Karisma Kapoor a écrit une note pour Kareena Kapoor Khan et son film. Elle a écrit que Kareena avait livré une belle performance dans le film et que l’histoire était assez captivante. Elle a partagé une photo et l’a légendée comme suit : “Quel film captivant et déchirant, performance fabuleuse de la sœur qui m’a fait pleurer et d’excellentes performances de tous les acteurs. J’ai adoré. Félicitations à toute l’équipe #TheBuckingham Murders.” En dehors de cela, elle a également partagé une photo sur son mur Instagram avec Kareena Kapoor Khan et a écrit qu’elle avait hâte que tout le monde voie ce que sa sœur a accompli avec Les meurtres de Buckingham. Karisma se qualifiait de « plus grande pom-pom girl » de Kareena Kapoor Khan. Kareena Kapoor Khan, Ranveer Brar, Ektaa Kapoor et toute l’équipe de The Buckingham Murders étaient présents à la cérémonie d’ouverture du JioMami Film Festival 2023. Plus tôt, Les meurtres de Buckingham créé au 67e BFI London Film Festival.

De grandes attentes de Kareena Kapoor Khan

Kareena Kapoor Khan Jaane Jaan a été un véritable succès. Ses talents d'actrice ont reçu de nombreuses distinctions de tous les coins. Elle a définitivement évolué en tant qu'actrice et livre de belles performances les unes après les autres. Les meurtres de Buckingham suscitent également de grands espoirs. La date de sortie du film n'est pas encore connue.