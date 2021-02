La première rencontre inhabituelle de Peter Andre et Emily avant un déménagement en douceur a presque gâché ses chances

Ils sont mariés depuis près de six ans et ont deux beaux enfants ensemble, mais Peter Andre et sa femme Emily ne se seraient jamais rencontrés sans une crise de santé.

C’est en 2010 que Pete – qui fête ses 48 ans aujourd’hui – s’est retrouvé à subir une intervention chirurgicale d’urgence à Cornwall pour traiter des calculs rénaux angoissants.

Et c’est par l’intermédiaire de son urologue consultant, le Dr Ruaraidh MacDonagh, que l’homme de 36 ans a rencontré et est tombé amoureux de sa fille étudiante en médecine Emily, alors âgée de 20 ans.

Méchant sur les circonstances inhabituelles qui les ont réunis, il a précédemment déclaré à Cornwall Live: «C’est la chose la plus bizarre. J’ai dû subir une opération d’urgence sur un rein à Taunton. Je n’étais même pas dans la région mais j’ai été transféré là-bas et le consultant de garde était le père d’Emily.









«J’étais tellement reconnaissant d’avoir dit, ‘s’il y a quelque chose que je puisse faire…’. Plus tard, je lui ai obtenu quelques billets pour le spectacle de Plymouth, mais il n’a pas pu le faire, alors sa femme Rebecca est venue avec leur fille, Emilie.

«Nous avons ri un peu et je me suis dit:« Oh, ce sont des gens vraiment sympas ». Au fil du temps, Emily et moi avons réalisé que nous avions des sentiments l’un pour l’autre et deux ans après notre rencontre aux pavillons de Plymouth, nous nous sommes mariés.

Jamais monsieur, Pete a d’abord obtenu la permission du Dr MacDonagh de sortir avec sa fille, mais il a presque raté ses tentatives de la courtiser avec un mouvement en douceur qui a très mal tourné.







(Image: Dave J Hogan / Getty Images)



La chanteuse Mysterious Girl – qui était auparavant mariée à Katie Price – a pensé que ce serait une bonne idée de se rendre dans ses résidences à l’Université de Bristol dans une Lamborghini flashy – mais elle n’a pas été bien accueillie.

L’année dernière, Emily, 31 ans, a déclaré à Loose Women d’ITV: « Cela ne fait pas vraiment flotter mon bateau, donc je pense qu’il l’a légèrement mal jugé. Parce que je me fiche des voitures ou de quoi que ce soit d’autre. Mais il ne l’a plus fait, ça c’est sûr! »

Pete a admis qu’il était désespéré de tout mettre en œuvre après avoir réalisé la véritable profondeur de ses sentiments pour Emily.

« C’était juste stupide et je ne sais pas, je pense que dans la trentaine, je pense que je traversais une crise de la quarantaine. Je le fais vraiment. Dans la quarantaine, je ne ferais tout simplement pas ça maintenant », dit-il.







(Image: peterandre / Instagram)



« Je l’aimais vraiment et ça m’a pris tellement de temps pour l’aimer. Laisse-moi reformuler ça, ça m’a pris tellement de temps pour réaliser ce que je ressentais.

« Une fois que j’ai demandé et obtenu l’approbation de son père, je devais le faire parce qu’il était mon ami, je me suis dit: ‘Je ne peux pas bourrer ça’. Alors je dois faire ce que je peux. »

Le couple a gardé leur relation secrète jusqu’en 2012, date à laquelle elle est finalement apparue dans son émission de télé-réalité.

L’année suivante, Emily est tombée enceinte de leur fils Theo et Pete a posé la question quelques jours avant sa naissance.

La fille Amelia a suivi en 2014, et le couple a finalement dit « oui » à Mamhead House à Exeter le 11 juillet 2015.







(Image: Getty Images)



Et contrairement à son mariage d’un million de livres sterling avec son ex-femme Katie Price, cette fois, il n’y avait pas de voiture en verre en vue, le couple optant pour un chic ‘do à la luxueuse Mamhead House d’Exeter.

«Ce fut le jour le plus fantastique de notre vie – nous avons adoré chaque moment», a déclaré Pete, 44 ans, au magazine OK! À l’époque.

« Je n’aurais pas pu souhaiter un meilleur jour. J’ai épousé l’amour de ma vie et je ne pourrais pas être plus heureux. »

Mais les commentaires cruels sur leur écart d’âge de 17 ans ont durement frappé Emily, le médecin du NHS révélant que c’est pourquoi elle a refusé d’avoir les médias sociaux pendant plusieurs années.

« Le mauvais côté [of fame] est-ce que les gens sont méchants », dit-elle OK! magazine.

«Dans le passé, j’ai lu des gens qui me critiquaient, Pete et moi, que ce soit la différence d’âge ou notre apparence, et j’ai du mal quand les gens disent que je suis trop jeune pour être avec lui – ma peau n’est pas assez épaisse et je trouve c’est très bouleversant.

«Il est dans la quarantaine et il a fière allure. Il revient toujours à la maison et me fait des câlins.

