Vernon Kay a ravi ses camarades de camp I’m A Celebrity avec des histoires adorables de son mariage avec Tess Daly.

La star habituellement privée a doucement révélé que l’un des moments les plus heureux de sa vie a été lorsqu’il a proposé à l’hôte Strictly en 2002, et a également partagé les détails du renouvellement surprise des vœux qu’il avait organisé.

Revivant le moment où il a demandé pour la première fois à Tess, 51 ans, d’être sa femme chez ses parents à Stockport, il a déclaré: « Je pense que c’est quand j’ai proposé à Tess. Le jour de Noël c’était, c’était le dernier cadeau sous le sapin. .

« Alors qu’elle était tellement dévorée par la bague, j’étais sur un genou. Elle était comme ça [pulls shocked face]. C’était génial. »







(Image: PA)



Dans une conversation avec le Telegraph, l’ancienne star du T4 a ajouté: « Quand elle l’a ouvert, son visage s’est éclairé. »

Vernon, 46 ans, aurait déboursé jusqu’à 250000 £ pour sa grande bague de fiançailles en diamant taille émeraude sur un anneau de platine.

L’heureux couple s’est ensuite marié le 12 septembre 2003.

Mais contrairement à beaucoup de couples de showbiz qui louent de grandes demeures majestueuses avec des héliports, l’humble couple a échangé ses vœux à l’église locale de Vernon, St Mary’s, dans sa ville natale de Horwich, Bolton.

Tess était magnifique dans une robe de mariée trapèze sans bretelles de Marina Adanou, tandis que Vernon a opté pour un costume blanc d’Alexandre Savile Row, qu’il a associé à une chemise rose et une cravate à motifs.







(Image: Andy Stenning / Daily Mirror)



Snubber une limousine chic ou une charrette tirée par des chevaux, après les noces, Vernon les a plutôt conduits à leur réception dans un camping-car VW rétro loué.

Les jeunes mariés et leurs invités ont ensuite fait la fête toute la nuit dans la grange voisine de Rivington Hall.

Et il y a cinq ans, Vernon s’est arrangé en secret pour que le couple renouvelle ses vœux lors de vacances dans le sud de la France.

Il a organisé le lieu et a même organisé une sélection de choix de tenues pour sa femme.

«J’ai réservé un week-end dans notre hôtel préféré du sud de la France et j’ai parlé à sa styliste à l’époque et j’ai dit que j’avais besoin de quatre robes», a déclaré le père de deux enfants à ses camarades de camp.

Il a ajouté: «Elle ne savait rien. Je lui ai donné une carte et elle a dit félicitations pour votre deuxième jour de mariage et j’ai dit que nous allions renouveler nos vœux.

«Elle a dit ‘Je n’ai rien à porter’ et j’ai dit ‘tu dis ça … choisis-en une’.»

Vernon a poursuivi: «Nous sommes allés à la réception et sa maman, mes parents, les enfants et mon frère attendaient et elle était comme ‘oh mon dieu’ – nous avons passé une si belle journée.

Ce mois de décembre marquera le 20e anniversaire de la première applaudissement du couple lors d’une fête de Noël de la BBC.









Tous deux étaient passés du statut de mannequin à présentateur de télévision, et Tess a révélé une fois que la première attraction était puissante et instantanée.

«Tout a été assez immédiat, vraiment, parce que nous nous sommes immédiatement amusés ensemble», a-t-elle déclaré au magazine Fabulous en 2013.

«Je ne pouvais pas imaginer m’amuser plus avec quelqu’un d’autre.

« C’était assez explosif, je vous le dis. »

Vous voulez tous les derniers potins directement de la jungle? Rendez-vous sur la page Facebook dédiée I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here de Mirror Online ici.

* I’m A Celebrity continue ce soir à 21h sur ITV.