L’actrice de Bollywood Sonakshi Sinha est connue pour sa nature directe et pour ne pas mâcher ses mots. Récemment, en parlant à Bollywood Bubble, Sona a parlé de sa première relation sérieuse qui a duré plus de 5 ans alors qu’elle était dans la vingtaine et elle a même parlé de ses projets de mariage.

Partageant plus de détails à ce sujet, « Les relations se sont produites plus tard. Je pense que je devais avoir 21 ou 22 ans quand j’ai eu ma première relation sérieuse. Lorsqu’on lui a demandé combien de temps cela avait duré, elle a répondu: « C’était long, plus de cinq ans. »

Elle a également partagé les choses qu’elle a apprises de ses relations passées et est devenue une meilleure personne et a également demandé à chacun de trouver la bonne pour eux-mêmes.

Parlant du point de vue de ses parents sur son mariage, Sonakshi a expliqué que son père n’était pas très désireux de la marier, mais sa mère a maintenant commencé à demander ses projets de mariage. Mais elle leur a demandé de ne pas y penser pour le moment et leur dira quand elle sera prête à se marier.

Pour les inconnus, Sonakshi est la fille des acteurs légendaires Shatrughan et Poonam Sinha et a deux frères jumeaux – Luv Sinha, Kush Sinha.

Récemment, Sonakshi a fustigé les étrangers qui sont souvent vus en train de dire qu’ils ont été expulsés d’un certain film parce que les enfants vedettes ont été emmenés à cet endroit.

Côté travail, Sonakshi tourne actuellement pour son prochain film, « Kakuda ». Le film, réalisé par Aditya Sarpotdar, met également en vedette Riteish Deshmukh et Saqib Saleem dans des rôles clés.

Elle a été vue pour la dernière fois dans ‘Bhuj: The Pride of India’, aux côtés d’Ajay Devgn et de Sanjay Dutt. Le film a eu une sortie OTT sur Disney Hotstar le 13 août.