La première réaction de ce chiot à la pluie est une pure joie à regarder

Regarder des animaux faire des choses au hasard est toujours merveilleux et satisfaisant. Leurs réactions à une nouvelle expérience, par exemple des gouttes de pluie, sont une joie à regarder. Et comment oublier de remercier les réseaux sociaux et les parents de pattes pour avoir partagé un tel contenu ? Si vous aimez ce contenu, cette vidéo d’un chiot vous fera sourire.

La vidéo, publiée sur le site de micro-blogging Twitter, ne dure que 9 secondes. Mais faites-nous confiance, il y a de fortes chances que vous passiez plus de temps dessus en le regardant encore et encore. Dans la bande enregistrée, un petit chiot réagit à la pluie. La légende se lit comme suit : “Puppy voit la pluie pour la première fois et essaie d’attraper les gouttes de pluie.” On peut voir le petit mignon attraper les gouttes de pluie avec sa bouche.

Lorsqu’il pleut, le chien sent quelque chose sur son corps et utilise donc ses petites pattes pour le sentir. Mais soudain, d’autres gouttes de pluie le font mouiller. Comme la situation est hors de son contrôle, le chien utilise sa bouche pour dissuader la menace.

Regardez la délicieuse vidéo ci-dessous

Le chiot voit la pluie pour la première fois et essaie d’attraper les gouttes de pluie..️ pic.twitter.com/wpCUf1CxhO — o̴g̴ (@Yoda4ever) 23 septembre 2022

Cette vidéo a été partagée il y a quelques jours et a recueilli 2,1 millions de vues sur le site de micro-blogging. Avec plus de 7 000 retweets, le clip du chiot est l’une des vidéos les plus partagées sur les réseaux sociaux. Un utilisateur a écrit: «Les chiens sont parfois adorablement maladroits et c’est merveilleux. Mdr. Les chiens sont les meilleurs.

Un autre a tweeté, Papa et maman de l’eau… nom… vient du ciel ! Om nom… ce truc est partout… ohhh trop de gouttes… hé, lâche-moi les oreilles… maman papa sauve-moi.

Un individu a ri et a écrit : “Je vais devoir parcourir tous les commentaires à la recherche de plus de chiots découvrant la pluie maintenant !”

