La première raffinerie de lithium à grande échelle du Royaume-Uni choisit son emplacement

LONDRES – Une installation décrite comme la “première raffinerie de lithium à grande échelle” du Royaume-Uni sera située dans le nord de l’Angleterre, les responsables du projet espérant que sa production atteindra environ 50 000 tonnes métriques chaque année une fois opérationnelle. Lundi, un communiqué publié par Green Lithium sur le site Web de la Bourse de Londres a déclaré que la construction du projet de 600 millions de livres sterling (environ 687 millions de dollars) devrait durer trois ans, avec une mise en service prévue pour 2025. La raffinerie sera basée à Teesport, un port majeur de Teesside. Green Lithium a déclaré que son produit “entrerait dans la chaîne d’approvisionnement des batteries lithium-ion, du stockage d’énergie, de la stabilisation du réseau et des batteries EV”. Parallèlement à son utilisation dans les téléphones portables, les ordinateurs, les tablettes et une foule d’autres gadgets synonymes de la vie moderne, le lithium – que certains ont surnommé “l’or blanc” – est crucial pour les batteries qui alimentent les véhicules électriques. Le Royaume-Uni veut arrêter la vente de nouvelles voitures et camionnettes diesel et essence d’ici 2030. Il exigera, à partir de 2035, que toutes les nouvelles voitures et camionnettes n’aient aucune émission d’échappement. L’Union européenne, que le Royaume-Uni a quittée le 31 janvier 2020, poursuit des objectifs similaires.

Avec l’augmentation de la demande de lithium, les économies européennes tentent de consolider leurs propres approvisionnements et de réduire leur dépendance vis-à-vis d’autres parties du monde. Dans une traduction de son discours sur l’état de l’Union le mois dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que “le lithium et les terres rares seront bientôt plus importants que le pétrole et le gaz”. En plus d’aborder la sécurité de l’approvisionnement, von der Leyen, qui a basculé entre plusieurs langues au cours de son discours, a également souligné l’importance du traitement. “Aujourd’hui, la Chine contrôle l’industrie mondiale de la transformation”, a-t-elle déclaré. “Près de 90% … des terres rares[s] et 60 % du lithium sont traités en Chine. » “Nous allons donc identifier des projets stratégiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de l’extraction au raffinage, de la transformation au recyclage”, a-t-elle ajouté. “Et nous constituerons des réserves stratégiques là où l’approvisionnement est menacé.”

