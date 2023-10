La première querelle de Big Brother révélée alors que les téléspectateurs repèrent un colocataire « provoquant déjà un drame »

LES TÉLÉSPECTATEURS pensent avoir déjà repéré la toute première querelle du nouveau reboot de Big Brother.

Dans le tout premier épisode de l’édition ITV de l’expérience sociale emblématique, la danseuse Olivia a été expulsée dans une tournure cruelle.

Jenkin a déclaré qu'il ne s'entendait pas avec Olivia de Glasgow

Ils pensent qu'une guerre pourrait se préparer secrètement entre les deux hommes.

Alors qu’ils entraient dans la nouvelle « vaste » maison des Garden Studios, Big Brother a organisé une petite pendaison de crémaillère pour les 16 nouveaux invités.

Pour briser la glace, ils ont été chargés de jouer à des jeux de société, notamment la remise du colis.

Cependant, lorsque la musique s’est arrêtée et que chaque colocataire a ouvert la boîte, on leur a posé une question mais avec des conséquences désastreuses.

On a demandé à Jenkin avec qui était le colocataire le plus difficile à vivre, et il a choisi Olivia car il estimait que le couple ne s’était pas « gélifié ».

En conséquence, Olivia a été la première candidate à être expulsée ce vendredi soir.

À la fin des jeux, Olivia s’est pratiquement éloignée du canapé circulaire et a déclaré qu’elle « ne pouvait pas être culottée » de parler à Jenkin lorsqu’il est venu s’excuser.

Les téléspectateurs se sont tournés en masse vers X – anciennement connu sous le nom de Twitter – pour prédire un drame majeur à venir.

L’un d’eux a écrit : « Jenkin ne devrait pas se sentir mal, Olivia est déjà en train de réagir et ça va être un drame. »

Un deuxième a commenté : « J’attends ce niveau de drame de la part d’Olivia », à côté d’une vidéo de Megan McKenna criant dans la salle du journal.

« Je ne peux pas croire que cela fait moins de 24 heures et que Jenkin et Olivia se détestent déjà, c’est tout le drame, j’adore ça », s’est exclamé un troisième.

Et un quatrième a ajouté : « Je vois la tension monter avec Olivia et Jenkin a l’air d’être un grand retour à la maison. »

Les colocataires ont été chargés de jouer à des jeux de société aux conséquences désastreuses

Les fans de la série ont accusé le natif de Glasgow d'avoir déclenché un drame