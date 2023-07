La première politicienne transgenre de Russie abandonne sa candidature au poste de gouverneur en raison d’un projet de loi anti-LGBTQ+

TALLINN, Estonie – La première politicienne ouvertement transgenre de Russie a abandonné son projet de se présenter à une élection au poste de gouverneur, affirmant que le dernier projet de loi anti-LGBTQ + du pays a érodé le soutien nécessaire pour enregistrer sa candidature.

Yulia Alyoshina avait prévu de représenter le parti d’opposition Initiative civile aux élections dans la région de l’Altaï, dans le sud de la Sibérie, en septembre, lorsqu’il élira un nouveau gouverneur.

Alyoshina avait l’intention de se battre pour les droits LGBTQ + au cours de sa campagne et s’est opposée à un nouveau projet de loi interdisant les procédures d’affirmation de genre en Russie. La législation a été initialement approuvée par la chambre basse du parlement russe, la Douma d’État, le 14 juin.

Mais lundi, Alyoshina a déclaré qu’elle n’avait pas été en mesure de recueillir le nombre minimum de signatures – 502 – nécessaires auprès des membres des conseils municipaux locaux et des chefs de village pour participer.

Alyoshina a écrit lundi dans un article de Telegram que 19 membres du conseil « étaient sans équivoque prêts à apposer leur signature pour soutenir ma nomination », tandis que d’autres l’ont d’abord soutenue mais ont ensuite retiré leur soutien, citant le projet de loi interdisant la transition entre les sexes actuellement à l’étude à la Douma.

Introduit en 2012, le « filtre municipal » russe oblige les candidats aux élections locales à recueillir les signatures de soutien des membres des conseils municipaux.

Cette exigence a été critiquée par des groupes de défense des droits civiques comme un moyen pour les responsables de l’État d’interdire les candidats de l’opposition.

La communauté LGBTQ+ de Russie subit une pression croissante depuis une décennie, le président Vladimir Poutine et l’Église orthodoxe russe se lançant dans une campagne pour préserver ce qu’ils considèrent comme les « valeurs traditionnelles » du pays.

Le projet de loi interdit toute « intervention médicale visant à changer le sexe d’une personne » ainsi que le changement de genre dans les documents officiels et les archives publiques.

Le législateur principal Piotr Tolstoï, qui fait partie des parrains du projet de loi, a déclaré que la loi visait à « protéger la Russie avec ses valeurs et traditions culturelles et familiales et à arrêter l’infiltration de l’idéologie anti-familiale occidentale ».

Le projet de loi doit recevoir trois lectures par la Douma d’État, mais il ne fait aucun doute qu’il sera adopté car environ 400 membres de la chambre de 450 sièges l’ont signé, y compris le président de la chambre et les dirigeants de toutes les factions politiques.