La première plateforme d’investissement sportif en Inde, Sportiqo, permet de négocier des joueurs comme des actions

Sportiqo, une plate-forme de cricket fantastique basée sur la blockchain a été lancée en Inde avec un choix unique pour les utilisateurs d’investir ou d’échanger des joueurs, tout comme les actions.

La force unique de cette plate-forme très attrayante est son système de classement des performances basé sur un algorithme qui analyse une variété de statistiques au bâton, au bowling et sur le terrain pour attribuer une cote d’indice à chaque joueur.

La popularité croissante de l’investissement dans les marchés boursiers ne peut être niée, commençant à un stade précoce pour de nombreux jeunes professionnels. Sur Sportiqo, lorsque les joueurs sélectionnés par un fan jouent, il/elle est récompensé(e) par des « dividendes » en espèces en fonction de son portefeuille.

Cette plate-forme de jeu unique permet de choisir les meilleurs joueurs, en se basant sur leurs connaissances et leur analyse du sport.

L’industrie du sport reçoit près de 2,5 billions de dollars chaque année dans le monde, alors qu’il y a 3,5 milliards d’amateurs de sport passionnés.

Anindya Kar, CPO et co-fondateur de Sportiqo a déclaré : « L’Inde et le cricket sont un marché que nous voulons vraiment explorer. Ce type d’intérêt personnel et d’engagement du public est unique au cricket ici et transformer ce fandom en un format boursier est une proposition unique. Lorsque nous avons lancé Sportiqo, nous recherchions un moyen interactif et divertissant d’engager les gens tout en le rendant informatif afin qu’ils aient une idée de base du monde de l’investissement et du trading. La plate-forme est alimentée par une technologie de blockchain de pointe et des analyses approfondies donnant à chaque joueur une base de valeur unique sur plusieurs paramètres. Nous attendons avec impatience la réaction des fans de cricket à travers l’Inde et le monde à Sportiqo.

La plateforme a été développée pour être intuitive et conviviale. Le prix est déterminé par les attentes des performances futures des joueurs sur le marché. La fluctuation des prix des joueurs dépend de l’évolution de ses performances dynamiques.

Les actions des joueurs connues sous le nom de « compteurs » sur Sportiqo et les récompenses de « dividende » sont libellées en SPQ, la devise intégrée à l’application de Sportiqo.

“Éduquer les jeunes sur l’investissement et le trading en utilisant le cricket est une excellente idée. L’Inde a vraiment besoin d’options créatives pour améliorer la littératie financière des masses et Sportiqo comble cette lacune », a déclaré l’expert en bourse, Gautam Duggad.

Amrit Mathur, vétéran de l’industrie du sport, a ajouté : « Les fans de cricket sont passionnés et beaucoup d’entre eux ont une connaissance approfondie du sport et des joueurs. Je pense que réunir le sport et ses fans via ce format de jeu fantastique est passionnant. C’est toujours amusant de mettre sa peau dans le jeu et développer une bourse simulée dans l’univers du cricket est une idée puissante.

Sur la base d’un lancement bêta, Sportiqo compte déjà près de 32 000 utilisateurs actifs et prévoit de porter ce chiffre à plus de 5 millions d’utilisateurs actifs d’ici 2027.

Sportiqo a levé 1,25 million de dollars (Rs. 10 Cr) lors du cycle de pré-amorçage auprès d’investisseurs providentiels en mettant l’accent sur l’acquisition d’utilisateurs dans sa première phase après le lancement.

La plate-forme est déjà en ligne pour la Ligue ILT20 et, en outre, dans les temps à venir, Sportiqo ajoutera un portefeuille d’autres sports et ligues, tels que la Premier League anglaise et la Premier League indienne, entre autres.

