La première plage du monde a-t-elle été formée à Singhbhum dans le Jharkhand ? Voici ce que pensent les scientifiques

Le monde est une huître mystérieuse qui renferme en elle des secrets inimaginables. Les scientifiques et les chercheurs détiennent la clé de nombreuses énigmes évolutives de notre planète. De tout cela, la façon dont les plages et les masses continentales ont commencé à prendre forme a toujours été un casse-tête en constante évolution. Aujourd’hui, une étude publiée dans les Actes de l’Académie nationale des sciences par une équipe de scientifiques indiens, australiens et sud-africains a découvert que les premiers continents de la Terre se sont formés il y a environ 3,2 milliards d’années. Ceci est en contradiction avec des études antérieures qui ont révélé la preuve de l’émergence de continents il y a 2,5 milliards d’années. Et la partie la plus fascinante ? Les chercheurs affirment que les preuves indiquent que la première plage au monde émerge du district de Singhbhum dans le Jharkhand. Priyadarshi Chowdhury, le scientifique principal de la recherche, de l’université australienne Monash, a étudié les roches sédimentaires du « craton » (continent) de Singhbhum. L’équipe a également daté les roches les plus anciennes de la Terre qui auraient surgi des toutes premières plages, en analysant des fragments d’Inde, d’Australie et d’Afrique du Sud.

À partir de la structure chimique des grains de zircon dans les roches anciennes, les scientifiques ont réalisé qu’il avait 3,1 milliards d’années et qu’il a émergé des rivières et des océans. Les masses d’eau ne peuvent exister qu’en présence de terres continentales. Ils ont conclu que le craton Singhbhum du Jharkhand était arrivé pour la première fois au-dessus du niveau de la mer il y a environ 3,3 à 3,2 milliards d’années, lui attribuant l’étiquette de peut-être l’une des plus anciennes plages de la Terre.

Selon un rapport d’Indian Express, des preuves concluantes ont été trouvées sous la forme de grès dans la région de Singhbhum qui avaient les repères géologiques d’anciennes plages datant de 3,2 milliards d’années. Selon l’étude, la croyance largement répandue selon laquelle la tectonique des plaques a conduit à la formation de masse continentale est infirmée dans cette région particulière, car on pense que l’injection de magma des profondeurs de la Terre a conduit à la création des premiers continents.

Les scientifiques ont écrit dans l’étude : « Bien que débattu, le large consensus est que la montée subaérienne des continents a commencé il y a près de 2,5 milliards d’années et a été entraînée par la tectonique des plaques. Ici, nous intégrons l’histoire ignée et sédimentaire des cratons archéens pour démontrer que des masses continentales stables ont commencé à émerger au-dessus du niveau de la mer il y a 3,3 à 3,2 milliards d’années (c’est-à-dire plus de 700 millions d’années plus tôt que la plupart des modèles ne le prévoient).

L’étude révolutionnaire montre que les continents sont apparus 700 millions d’années plus tôt que prévu, donnant plus de contexte à la relation de la Terre avec l’atmosphère et les océans, ce qui est particulièrement important à l’ère du changement climatique critique.

