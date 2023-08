La première pilule pour traiter la dépression post-partum a été approuvée par les autorités sanitaires américaines – Boston News, Weather, Sports

WASHINGTON (AP) – Les responsables fédéraux de la santé ont approuvé la première pilule spécifiquement destinée à traiter la dépression sévère après l’accouchement, une maladie qui affecte chaque année des milliers de nouvelles mères aux États-Unis.

La Food and Drug Administration a accordé vendredi l’approbation du médicament, Zurzuvae, pour les adultes souffrant de dépression sévère liée à l’accouchement ou à la grossesse. La pilule est prise une fois par jour pendant 14 jours.

« Avoir accès à un médicament oral sera une option bénéfique pour beaucoup de ces femmes aux prises avec des sentiments extrêmes, et parfois mortels », a déclaré le Dr Tiffany Farchione, directrice des médicaments psychiatriques de la FDA, dans un communiqué.

La dépression post-partum touche environ 400 000 personnes par an et, bien qu’elle se termine souvent d’elle-même en quelques semaines, elle peut durer des mois, voire des années. Le traitement standard comprend des conseils ou des antidépresseurs, qui peuvent prendre des semaines pour fonctionner et n’aident pas tout le monde.

La nouvelle pilule provient de Sage Therapeutics, qui a un médicament perfusé similaire qui est administré par voie intraveineuse pendant trois jours dans un établissement médical. La FDA approuvé ce médicament en 2019, bien qu’il ne soit pas largement utilisé en raison de son prix de 34 000 $ et de la logistique de son administration.

L’approbation de la pilule par la FDA est basée sur deux études d’entreprise qui ont montré que les femmes qui prenaient Zurzuvae présentaient moins de signes de dépression sur une période de quatre à six semaines par rapport à celles qui recevaient une pilule factice. Les bénéfices, mesurés à l’aide d’un test psychiatrique, sont apparus dans les trois jours pour de nombreux patients.

Sahar McMahon, 39 ans, n’avait jamais souffert de dépression avant la naissance de sa deuxième fille fin 2021. Elle a accepté de s’inscrire à une étude sur le médicament, connu chimiquement sous le nom de zuranolone, après avoir réalisé qu’elle ne voulait plus passer du temps avec ses enfants.

« J’ai planifié mes grossesses, je savais que je voulais ces enfants mais je ne voulais pas interagir avec eux », a déclaré McMahon, qui vit à New York. Elle dit que son humeur et ses perspectives ont commencé à s’améliorer quelques jours après avoir pris les premières pilules.

« Ce fut une transition rapide pour moi de me réveiller et de recommencer à me sentir à nouveau », a-t-elle déclaré.

Le Dr Kimberly Yonkers de l’Université de Yale a déclaré que l’effet Zurzuvae est « fort » et que le médicament sera probablement prescrit aux femmes qui n’ont pas répondu aux antidépresseurs. Elle n’a pas participé à l’essai du médicament.

Pourtant, a-t-elle déclaré, la FDA aurait dû exiger de Sage qu’elle soumette davantage de données de suivi sur la façon dont les femmes s’en sortaient après des mois supplémentaires.

« Le problème est que nous ne savons pas ce qui se passe après 45 jours », a déclaré Yonkers, un psychiatre spécialisé dans la dépression post-partum. « Il se peut que les gens se portent bien ou qu’ils rechutent. »

Sage n’a pas immédiatement annoncé le prix de la pilule, et Yonkers a déclaré que ce serait un facteur clé dans l’étendue de sa prescription.

Les effets secondaires du nouveau médicament sont plus légers que ceux de la version IV et comprennent la somnolence et les étourdissements. Le médicament a été co-développé avec une autre société pharmaceutique du Massachusetts, Biogen.

La pilule et les formes IV imitent un dérivé de la progestérone, l’hormone féminine naturelle nécessaire au maintien d’une grossesse. Les niveaux de l’hormone peuvent chuter après l’accouchement.

Les médicaments de Sage font partie d’une classe émergente de médicaments appelés neurostéroïdes. Ceux-ci stimulent une voie cérébrale différente de celle des antidépresseurs plus anciens qui ciblent la sérotonine, la substance chimique liée à l’humeur et aux émotions.

