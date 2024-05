La première pilule contre la dépression post-partum est maintenant disponible et s’avère efficace

« Elle ne prenait pas de douche. Elle ne mangeait pas », a déclaré Richards. Elle a également mentionné que le mari de la femme avait pris un congé pour s’occuper de sa femme et de son nouveau bébé.

Le médecin a traité de nombreux patients de ce type et les connecte pour la plupart à un programme intensif de soins externes, mais certains patients sont toujours activement suicidaires.

Dépression post-partum : une affaire sérieuse

À première vue, cela ne semble pas être grave. Cependant, la dépression post-partum est bien réelle et peut avoir des conséquences désastreuses.

Dans le cas des mères, cela pourrait augmenter le risque de suicide, d’hypertension artérielle, de diabète ou d’accident vasculaire cérébral. Certaines des autres maladies comprennent la maladie mentale, le suicide et la toxicomanie. surdoses.

En outre, les nourrissons nés de mères souffrant de dépression post-partum sont plus susceptibles de présenter des retards de développement et des problèmes émotionnels ou comportementaux et courent également un risque élevé de mourir avant l’âge de 2 ans.