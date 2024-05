La première pilule contre la dépression post-partum arrive enfin aux patientes. Les médecins disent que ça marche.

C’était censé être une période passionnante. La nouvelle maman venait d’accoucher à 42 ans, après une grossesse tant désirée. Mais en une semaine, elle a développé une dépression post-partum.

La condition médicale – caractérisée par une tristesse, une anxiété ou un désespoir extrême après l’accouchement – ​​affecte jusqu’à 1 femme sur 5.

Cinq mois après l’accouchement, la femme était coincée dans un brouillard, a déclaré le Dr Misty Richards, directrice médicale de la psychiatrie périnatale à la clinique des services de santé mentale ambulatoire maternelle de l’UCLA Health, qui a traité la patiente et a décrit son expérience à NBC News.

« Elle ne prenait pas de douche. Elle ne mangeait pas », a déclaré Richards, ajoutant que le mari de la femme avait pris un congé pour s’occuper de sa femme et de son nouveau bébé.

La clinique Richards a traité des centaines de ces patients. Au début, elle a connecté la femme à un programme ambulatoire intensif, mais même pendant sa participation, la patiente était activement suicidaire, a déclaré Richards.

C’est à ce moment-là que Richards lui a prescrit de la zuranolone, la la toute première pilule pour traiter la dépression post-partum.

La Food and Drug Administration a approuvé le médicament en août, mais il a fallu des mois pour que l’approvisionnement soit disponible. Plusieurs psychiatres ont déclaré qu’ils commençaient tout juste à rédiger leurs premières ordonnances, car il a fallu du temps pour trouver de bons candidats pour le médicament et prêts à le prendre. Ils espèrent que cela changera la donne car il agit rapidement et peut être pris à la maison.

Richards a déclaré que la femme qui a pris de la zuranolone, la première de ses patientes jusqu’à présent, a vu ses symptômes de dépression commencer à se résorber environ trois jours plus tard. La patiente a constaté des résultats spectaculaires dès le huitième jour et n’a ressenti aucun effet secondaire.

« Elle me dit qu’elle a l’impression de se réveiller », a déclaré Richards, ajoutant : « J’ai vraiment l’impression de la rencontrer pour la première fois. Son mari était en larmes, super reconnaissant. Juste une réussite majeure, un grand chelem – que, soit dit en passant, nous n’avons pas tendance à voir en psychiatrie.

La dépression post-partum peut avoir de graves conséquences pour les mères et leurs enfants. Pour les mamans, ça peut augmenter le risque de suicide, d’hypertension artérielle, de diabète ou d’accident vasculaire cérébral. Maladie mentale, suicide et surdoses de drogues sont les principales causes de décès au cours de la première année après l’accouchement d’une femme. En revanche, les enfants nés de mères souffrant de dépression post-partum sont plus susceptibles de souffrir de dépression post-partum. retards de développement et problèmes émotionnels ou comportementauxet avoir un plus grand risque de mourir avant un an.

Avant la zuranolone, le seul traitement disponible était une injection intraveineuse approuvé en 2019. Mais il comporte un risque de sédation excessive et de perte de conscience soudaine, c’est pourquoi seuls certains centres de traitement sont autorisés à l’administrer et les patients doivent rester à l’hôpital pendant 2 jours et demi. D’autres femmes atteintes de cette maladie reçoivent des antidépresseurs standards, mais ceux-ci mettent généralement des semaines à commencer à travailler. (La Zuranolone peut être prise avec des antidépresseurs largement utilisés).

La FDA a accéléré la zuranolone en 2017 – une mesure prise pour des médicaments susceptibles de traiter des maladies graves et de répondre à un besoin médical non satisfait. Dans un paire de essais cliniquesil a été démontré qu’il améliore les symptômes de la dépression post-partum sévère – tels que l’anxiété, les difficultés à dormir, la perte de plaisir, le manque d’énergie, la culpabilité ou le retrait social – dès trois jours. Les pilules sont prises quotidiennement pendant deux semaines, le soir. avec un repas gras.

Le médicament n’est pas idéal pour la dépression post-partum légère, ou le « baby blues », ont déclaré les médecins. Au lieu de cela, ils l’envisagent pour les patients qui ont du mal à prendre soin d’eux-mêmes ou de leur bébé – en d’autres termes, ceux pour qui une intervention médicale pourrait sauver la vie.

Défis liés à la prescription de la nouvelle pilule

Malgré les avantages potentiels du zurnalone, les psychiatres ont déclaré que certains patients hésitent à prendre un médicament nouveau sur le marché, se méfient des effets secondaires ou s’inquiètent des obstacles pratiques.

La zuranolone peut provoquer de la somnolence, des étourdissements, de la diarrhée, de la fatigue et des infections des voies urinaires. Jusqu’à présent, les médecins ont déclaré avoir entendu parler de patients souffrant de somnolence ou de vertiges, mais pas à un degré extrême.

Cependant, en raison de cet effet, le médicament est accompagné d’un avertissement de ne pas conduire ou utiliser de machinerie lourde pendant au moins 12 heures après la prise.

Le Dr Uruj Haider, directeur médical des services de consultation du programme d’accès à la pédopsychiatrie du Massachusetts pour les mamans, a déclaré que certains patients ont exprimé leur inquiétude d’être trop fatigués pour nourrir leur bébé la nuit. Elle recommande aux patients d’avoir un autre gardien à la maison pendant la nuit.

« S’ils ont des jeunes enfants et qu’ils n’ont personne à la maison pour surveiller le bébé ou les autres enfants la nuit, cela peut être très difficile de prendre un médicament qui peut vous rendre très somnolent », a-t-elle déclaré.

D’autres patientes ont refusé le traitement en raison du manque de données sur la sécurité de l’allaitement, a ajouté Haider. Une petite quantité de zuranolone peut être transmise de la mère à l’enfant par le lait maternel, mais aucune étude n’a évalué si elle présente un quelconque danger.

Richards a déclaré qu’elle recommandait aux nouvelles mamans de jeter leur lait maternel lorsqu’elles prenaient de la zuranolone.

Mais le Dr Julia Frew, psychiatre au centre médical Dartmouth Hitchcock, a déclaré qu’elle soupçonnait que les avantages de l’allaitement maternel l’emportaient sur le risque de l’exposition aux médicaments, d’autant plus qu’il n’a pas été démontré que le transfert d’autres antidépresseurs dans le lait maternel posait un risque significatif.

«Je pense que cela pourrait être un choix très raisonnable pour quelqu’un de continuer à allaiter pendant qu’il le prend», a-t-elle déclaré. « Certaines personnes peuvent être mal à l’aise avec cela et vouloir choisir de pomper et de vider. »

De plus, la zuranolone est classée comme substance contrôlée de l’annexe IV – dans la même classe que le Xanax – ce qui signifie qu’il existe un faible risque de dépendance.

« Je ne pense pas que nous connaissions vraiment le potentiel de dépendance. Il y a de l’espoir que cela ne crée pas de dépendance », a déclaré le Dr Katrina Furey, instructrice clinique au département de psychiatrie de la Yale School of Medicine.

Les patients signalent des améliorations

Haider a déclaré qu’un de ses patients avait suivi un traitement de 14 jours à la zuranolone et que les symptômes de la femme avaient commencé à s’améliorer dès le quatrième jour.

« Le seul effet secondaire était la somnolence nocturne, qui disparaissait le matin », a-t-elle déclaré. La femme a apprécié la somnolence, a ajouté Haider, car cela l’a aidée à dormir.

Frew a également déclaré qu’un patient avait terminé la zuranolone cette année. La femme souffrait de dépression chronique avant sa grossesse, qui s’est considérablement aggravée après l’accouchement. D’autres médicaments n’ont pas réussi à traiter ses symptômes, mais la zuranolone a apporté un certain soulagement, a-t-elle déclaré.

Mais on ne sait pas encore si la zuranolone a un effet durable. Dans les essais, les patients ont constaté un bénéfice jusqu’à quatre semaines, mais les études n’ont pas suivi les personnes pendant plus longtemps.

« Nous ne savons pas encore si les gens auront besoin de doses de rappel à l’avenir », a déclaré Furey.

Un processus d’assurance « lourd et maladroit »

Certains psychiatres ont déclaré avoir eu du mal à obtenir l’approbation de la zuranolone par les compagnies d’assurance.

Le médicament doit passer par l’une des cinq pharmacies spécialisées et être livré aux patients par courrier.

« Vous ne pouvez pas vous procurer de la zuranolone auprès de votre CVS local », a déclaré Haider.

Les compagnies d’assurance ont également des exigences variables quant à la gravité des symptômes des patients pour que la zuranolone soit couverte. Certains assureurs exigent que les gens aient d’abord essayé et échoué un antidépresseur standard.

« C’est un processus fastidieux et fastidieux », a déclaré Richards, ajoutant que de nombreuses patientes n’ont pas le temps d’attendre que les problèmes soient réglés ou de gérer activement leurs accouchements.

« Si quelqu’un est gravement déprimé – et c’est la raison pour laquelle vous prescrivez de la zuranolone au lieu de toute autre chose – lui demandant d’attendre ce processus et ensuite de s’engager dans ce processus, c’est difficile », a-t-elle ajouté.

Néanmoins, les psychiatres se disent impatients de recommander ce médicament aux patients.

«J’ai commencé à en parler à tous mes patients», a déclaré Furey. « Juste pour qu’ils sachent que c’est disponible et qu’ils sachent qu’il existe cette nouvelle option. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com