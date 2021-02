La première pilote arabo-américaine de NASCAR, Toni Breidinger, entre dans l’histoire avec ses débuts à Daytona

NASCAR a accueilli sa première pilote arabo-américaine ce week-end alors que Toni Breidinger a fait ses débuts au Daytona International Speedway lors de l’ouverture de la saison 2021 de la série ARCA Menards.

«Tout le monde aime toujours être le premier», a déclaré Breidinger à CBS. «Je ne veux pas non plus être le dernier.

Le joueur de 21 ans a terminé 18e au Lucas Oil 200, un précurseur de l’ouverture de la NASCAR Cup Series dimanche, le Daytona 500.

Toni Breidinger a inventé des karts de course, mais a commencé à courir des stock cars ces dernières années

Toni Breidinger (à gauche) et sa sœur Annie (à droite) sont toutes deux des pilotes compétitifs

Ayant grandi dans la région de la baie, Toni (à gauche) et sa sœur Annie (à droite) sont tombées amoureuses des karts à pédales

«Dayton (sic) Debut», a-t-elle tweeté par la suite. «Mon équipe et moi nous sommes fixés 2 buts pour terminer la course et éviter les ennuis. Excité pour le reste de la saison.

Elle a décrit la conduite sur le célèbre circuit de Floride comme un « rêve devenu réalité » après avoir vu le site l’année dernière.

« Je suis allé à cette course l’an dernier juste pour regarder et je me suis dit: » Je veux courir ici l’année prochaine « , a-t-elle déclaré. «Donc, c’était un très gros objectif pour moi.

La Californienne a grandi dans la région de la baie, mais sa mère est née à Beyrouth et Breidinger a actuellement de la famille au Liban, selon ArabAmericanNews.com.

Elle découvre la course à l’âge de 9 ans lorsqu’elle est amenée sur une piste de karting par son père passionné de course, qui se trouve être ingénieur en mécanique.

Maintenant, non seulement elle conduit la Chevy n ° 2 Young’s Motorsports (photo) lors de sa première saison complète sur la série ARCA (elle a participé à trois courses en 2018), mais Breidinger est également au volant de la Chevrolet Silverado n ° 82 dans la série NASCAR Camping World Truck

La Californienne a grandi dans la région de la baie, mais sa mère est née à Beyrouth et Breidinger a actuellement de la famille au Liban, selon ArabAmericanNews.com. Samedi, Breidinger a fait ses débuts à Daytona, qu’elle a qualifié de « rêve devenu réalité »

Breidinger dit qu’elle veut devenir pilote de course professionnelle depuis l’âge de neuf ans

« Quand j’avais 9 ans, mon père a emmené ma sœur et moi sur une piste de karting à Sonoma Raceway, juste pour le plaisir », a-t-elle déclaré à ArabAmericanNews.com. «Il n’a jamais pensé que rien en sortirait. Je l’ai fait plusieurs fois et j’ai adoré.

Le père de Breidinger a finalement acheté à sa fille son propre kart à pédales, suscitant son intérêt pour le sport automobile, ainsi que celui de sa petite sœur.

Breidinger n’est pas le premier nom libanais dans la course américaine. Né dans l’Ohio, Bobby Rahal (photographié ici en 2008) a remporté l’Indianapolis 500 1986 sur la série CART, et maintenant son fils Graham court sur la série IndyCar, qui a fusionné avec CART en 2008

« Dès que je suis montée dans un kart pour la première fois, je me suis dit: ‘Je veux devenir pilote de course’ ‘, a-t-elle déclaré à CBS. ‘J’ai dit à mes parents que [and] Je pense qu’ils pensaient juste que je disais juste ça … mais je savais dans mon esprit que j’allais le faire.

Plus tard, lorsque Breidinger a commencé à participer à des compétitions, son père est devenu son chef d’équipe alors qu’elle a remporté 19 courses du United States Auto Club, la plus grande jamais réalisée par une femme.

Désormais, non seulement elle pilote la Chevrolet n ° 2 Young’s Motorsports lors de sa première saison complète sur la série ARCA (elle a participé à trois courses en 2018), mais Breidinger est également au volant de la Chevrolet Silverado n ° 82 en NASCAR. Camping World Truck Series.

Cela signifie que Breidinger est maintenant en compétition sur deux des quatre meilleures séries de NASCAR.

Et pour ce qui est d’être une femme dans un sport dominé par les hommes blancs, Breidinger dit que cela n’a pas été un problème: «Je suis une pilote comme tout le monde. Dès que le casque se met en place, le sexe n’a plus d’importance.

(Breidinger n’est pas le premier nom libanais dans la course américaine. Né dans l’Ohio, Bobby Rahal a remporté l’Indianapolis 500 1986 sur la série CART, et maintenant son fils Graham court sur la série IndyCar, qui a fusionné avec CART en 2008)

Bien qu’elle soit toujours à la recherche de sa première victoire en NASCAR, Breidinger maîtrise déjà un élément clé du sport: attirer des sponsors.

Avec plus d’un million d’abonnés sur les réseaux sociaux, le modèle à temps partiel a déjà signé des mentions avec Head and Shoulders, Sunny D, SKIMS de Kim Kardashian, Tory Burch, Sparco et Bell Helmets, selon ArabAmericanNews.com.

Maintenant que son départ historique à Daytona est terminé, Breidinger peut maintenant se concentrer sur Phoenix, où elle participera ce samedi à l’Arizona Lottery 100.

« J’espère être dans le top 15 là-bas et obtenir de bons résultats tout au long de la saison », a-t-elle déclaré à CBS. « Le but est juste d’apprendre et de terminer les courses et d’éviter les ennuis. »