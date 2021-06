La première pièce de la ligne Yeezy Gap de Kanye West s’est vendue en quelques heures

Source : Gap inc.

Le premier article de la ligne Yeezy Gap très attendue du rappeur Kanye West est déjà épuisé.

Une doudoune en nylon bleu vif à 200 $ a été publiée mardi à l’occasion du 44e anniversaire de West. Les acheteurs ont pu précommander le manteau unisexe, qui sera expédié plus tard cet automne.

Après seulement quelques heures, le puffer jacker était déjà affiché comme épuisé sur le site Web de Gap. On ne sait pas quand des éléments supplémentaires seront lancés. Le duo utilise probablement les débuts de la veste comme moyen d’évaluer l’intérêt des consommateurs pour la collaboration.

Cela fait presque un an que le rapprochement de Gap avec West a été annoncé. Des questions ont depuis tourné autour de la date exacte de la mise en vente de la ligne, du coût de la marchandise et de l’apparence des pièces. La directrice générale de Gap, Sonia Syngal, est restée discrète sur tous les détails.

Le partenariat est censé être un accord de 10 ans, Yeezy devrait recevoir des redevances et éventuellement des capitaux propres en fonction de ce qu’il vend. Gap n’a divulgué aucune autre condition financière de l’accord.

Yeezy – qui est l’entreprise de baskets et de vêtements de West avec Adidas et Gap – a été évaluée entre 3,2 et 4,7 milliards de dollars par UBS, Bloomberg a déjà signalé, sur la base de documents internes compilés par la banque. La valeur du rapprochement de Gap pourrait atteindre 970 millions de dollars sur ce total, selon le rapport.

Avec cet accord, Gap espère créer une dynamique pour attirer de nouveaux clients ou inciter les clients de longue date à revenir dans ses magasins. Le détaillant est en train de se débarrasser des emplacements sous-performants dans les centres commerciaux, pour aider à stimuler une croissance future rentable. Au cours du premier trimestre fiscal de Gap, les ventes ont dépassé les niveaux d’avant la pandémie, grâce à la force d’Old Navy et d’Athleta.

Les actions Gap ont augmenté de près de 3% dans les échanges avant commercialisation. L’action a gagné près de 130 % au cours des 12 derniers mois. Il a une capitalisation boursière de 11,8 milliards de dollars.