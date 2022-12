La première photo en direct de OnePlus 11 révèle les détails de l’appareil photo

Les rendus du OnePlus 11 ont fuité plus tôt cette semaine, et nous avons vu un îlot de caméra circulaire avec trois tireurs et un flash LED alignés en formation carrée. Aujourd’hui, la première photo en direct a fait surface – un gros plan des caméras à l’arrière et à l’avant.

Un coup d’œil rapide révèle que OnePlus s’abstient toujours d’utiliser un objectif périscope pour les images au téléobjectif, tandis que le panneau avant est incurvé sur les côtés tandis que la caméra selfie se trouve derrière un trou de perforation.

On peut voir la caméra principale du OnePlus 11 apparaître dans le coin inférieur gauche, tandis que le tireur ultra grand-angle avec un objectif plus grand se trouve en haut à gauche. En haut à droite, nous voyons un appareil photo avec un petit point focal, ce qui signifie qu’il s’agit très probablement d’un capteur 2 MP pour les prises de vue macro.

La source a déclaré que le curseur d’alerte reviendrait, car il avait disparu dans le OnePlus 10T. Côté matériel, nous attendons un chipset Snapdragon 8 Gen 2 et un écran QHD+. Nous savons que le OnePlus 11 sera le seul appareil aux performances optimales, car la société abandonne le surnom de Pro pour rationaliser son portefeuille phare.

La source