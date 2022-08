La première photo d'Urfi Javed prise à l'hôpital devient virale ; dit 'J'ai continué à ignorer ma santé et maintenant...'

La renommée de Bigg Boss OTT, l’influenceuse des médias sociaux et l’actrice de télévision Urfi Javed ont récemment été admises samedi dans un hôpital de Mumbai. La magnifique actrice a informé tous ses fans et sympathisants de sa santé à travers son histoire Instagram. Elle a même partagé une photo d’elle depuis le lit d’hôpital et a écrit : “J’ai trop de temps pendant que je suis ici”. Oui, c’est arrivé. J’ai continué à ignorer ma santé et maintenant. Eh bien, Urfi n’a pas révélé la raison exacte de son hospitalisation.

Regardez la photo –

Urfi a attiré beaucoup d’attention et de projecteurs avec ses idées de mode uniques mais originales. L’actrice a participé à l’émission de téléréalité animée par Karan Johar, Bigg Boss OTT. Eh bien, récemment, Urfi est entrée dans une guerre des mots avec l’actrice de télévision Chahatt Khanna qui a appelé les médias pour avoir fait de la première une célébrité malgré qu’elle ait organisé une “émission bon marché”.

Urfi a claqué Chahatt en écrivant: “Au moins, je n’achète pas d’abonnés! Aussi, si vous faisiez vos devoirs, j’étais là pour une interview, j’étais habillée pour une interview qui ne vous regarde pas, vous êtes juste jaloux que même après avoir payé les paps, ils ne vous couvrent pas. @chahattkhanna aussi tout ce que quelqu’un fait sur cette terre ne vous regarde pas, pourquoi n’avez-vous pas téléchargé cette histoire pour Ranveer Singh? Montre votre hypocrisie. Tu vois, je ne t’ai pas jugé pour vos DEUX divorces, sortir avec des hommes plus jeunes alors pourquoi me juger ?”

Chahatt, qui est toujours connue pour son rôle dans Bade Acche Lagte Hai, avait partagé une photo d’Urfi et écrit : « Qui porte ça ? Et dans les rues ? Je veux dire que n’importe qui enlèverait ses vêtements et que les médias en feraient une célébrité ? Les médias indiens sont-ils si vulnérables ? Il est facile d’acheter cette publicité et ces médias bon marché, cette émission bon marché dont vous ferez la promotion auprès de notre génération. N’importe qui paierait pour repérer et faire n’importe quoi ou même aller nu et vous le porterez ? C’est d’une tristesse odieuse !! Que Dieu vous bénisse avec un peu de sagesse ».

Urfi a toujours réussi à faire tourner les têtes avec sa mode et s’est souvent fait troller.