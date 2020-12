L’homme d’affaires milliardaire Mukesh Ambani a accueilli son premier petit-fils au monde après que son fils aîné Akash Ambani et sa femme Shloka Mehta aient donné naissance à un petit garçon à Mumbai jeudi.

Et maintenant, la première photo d’Ambani avec le petit paquet de joie est devenue virale sur les réseaux sociaux. L’image a été partagée par le photographe Manav Manglani sur son Instagram ‘Stories’. L’image a depuis été partagée des milliers de fois.

Félicitations à Shloka & Akash Ambani pour la naissance de leur petit garçon. Je félicite également Shri Mukeshbhai, Neetabhabhi et toute la famille Ambani pour l’arrivée du nouveau membre. C’est en effet un jour pour se réjouir. Beaucoup d’amour et de bénédictions pour le bébé. pic.twitter.com/CVtRfPp0Rk – Parimal Nathwani (@mpparimal) 10 décembre 2020

Sur la photo, on peut voir Ambani sourire d’une oreille à l’autre tout en tenant le petit bébé enveloppé dans une couverture bleue.

Akash a épousé Shloka, la fille du diamantaire Russell Mehta, en mars 2019. Ambani, 63 ans, et sa femme Nita ont trois enfants – les jumeaux Akash et Isha, 29 ans, et Anant, 25 ans. La famille Ambani serait revenue à Mumbai juste avant Diwali. le mois dernier après avoir passé beaucoup de temps à l’étranger.

« Nita et Mukesh Ambani sont ravis de devenir grands-parents pour la première fois en accueillant l’arrière-petit-fils de Dhirubhai et Kokilaben Ambani », a indiqué jeudi le communiqué. « La nouvelle arrivée a apporté une immense joie aux familles Mehta et Ambani. » La mère et le fils vont bien, a-t-il ajouté.