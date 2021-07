La première photo de Derek Chauvin prise derrière les barreaux vue après sa condamnation pour le meurtre de George Floyd

CONDAMNÉ au meurtre Derek Chauvin a été photographié pour la première fois derrière les barreaux depuis son emprisonnement le mois dernier.

Chauvin, le flic du Minnesota qui a tué George Floyd, peut être vu sur les photos d’identité portant une combinaison orange et luttant pour garder les yeux ouverts.

Derek Chauvin a été condamné pour le meurtre de George Floyd Crédit : Département des services correctionnels du Minnesota

Les images ont d’abord été obtenues par TMZ.

Chauvin a été reconnu coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré et condamné à 22 ans et demi pour son rôle dans la mort de Floyd.

La mort de Floyd a déclenché les manifestations de Black Lives Matter qui se sont propagées dans le monde entier.

Plus à venir…

