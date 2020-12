Katharine McPhee est enceinte et attend son premier bébé avec David Foster

Ce bébé est déjà un succès.

Katharine McPhee vient de révéler sa toute première photo de baby bump, et les fans ont rapidement remarqué qu’elle pourrait offrir quelques indices sournois sur le sexe de son premier enfant.

Le mercredi 16 décembre, le Idole américaine alun partagé deux selfies miroir vêtus d’un épais manteau bleu pendant que la future maman berçait sa bosse et lui sautait la jambe. La seule légende était deux coeurs bleus et un papillon. Mais étant donné la couleur de la tranchée et les émojis, elle semblait laisser entendre qu’elle attend un petit garçon.

Pour ce que ça vaut, le Serveuse l’actrice a posté un Instagram photo il y a un jour d’elle en rose, aux côtés de plusieurs emojis roses, peut-être pour décourager les fans.

Son mari David Foster a commenté ses débuts baby bump, en écrivant: « Ma femme la plus INCROYABLE et LA PLUS BELLE BRILLANTE. » le Jeunes et agités actrice Kelly Kruger Brooks a écrit: « Je le savais !! Je viens d’avoir un sentiment », ajoutant: « Félicitations bébé !!! »