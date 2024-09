La première personne à avoir subi une greffe d’œil entier se porte mieux un an plus tard

Aaron James, premier patient au monde à avoir subi une greffe d’un œil entier et d’une partie du visage, est en bonne santé et se porte bien plus d’un an plus tard. Dans un article publié lundi, les médecins de James à NYU Langone Health détaillent comment lui et son nouvel œil ont progressé depuis l’intervention historique de mai 2023. Même si James ne retrouvera peut-être jamais la vue de l’œil donné, les chercheurs affirment que son expérience leur a appris d’importantes leçons sur la manière de mieux réaliser ces transplantations à l’avenir.

James est un vétéran de l’armée de 46 ans qui a été victime d’un accident électrique à haute tension au travail qui a blessé une grande partie du côté gauche de son corps et de son visage, y compris son œil. Les médecins avaient initialement prévu de ne procéder qu’à une greffe partielle du visage. Mais ils ont finalement choisi d’essayer également de greffer un globe oculaire donné, estimant qu’un tel exploit était désormais technologiquement réalisable, même s’il était peu probable qu’il rende la vue à James.

« On parle de transplantation oculaire depuis longtemps, mais c’est très complexe, et les vaisseaux sanguins et les nerfs concernés sont très petits », a déclaré à Gizmodo Daniel Ceradini, l’un des chirurgiens de James et directeur de recherche au département de chirurgie plastique Hansjörg Wyss de NYU Langone Health. « Il s’agissait donc toujours d’essayer de rétablir le flux sanguin vers l’œil. »

Ceradini et son équipe ont annoncé la transplantation en novembre dernier, six mois après l’intervention. Dans un nouveau document publié Dans le JAMA, ils expliquent exactement comment ils ont pu réaliser cette opération et comment James s’en est sorti depuis. L’opération a duré environ 21 heures, mais les médecins ont pu s’entraîner virtuellement au préalable. Pour augmenter les chances de réussite, ils ont injecté simultanément des cellules souches prélevées sur le donneur dans le nerf optique de James. Jusqu’à présent, tout s’est bien passé.

« Il n’a toujours pas retrouvé la vue, comme nous l’avons signalé dans le journal. Mais il y a une activité électrique dans la rétine. Et elle est très bien irriguée, ce qui est une étape importante pour la transplantation oculaire. Personne n’a jamais vraiment su si c’était possible de la manière dont nous l’avons fait », a déclaré Ceradini. « Esthétiquement, Aaron se porte très bien. Son résultat esthétique est incroyable, et cela ne peut pas vraiment être négligé dans la façon dont cela a eu un impact sur sa qualité de vie et sa réintégration dans la société et sur les choses qu’il aimait faire avant sa blessure. »

Bien que cette greffe soit historique, le traitement médicamenteux utilisé pour empêcher le système immunitaire de James de rejeter l’œil donné n’est pas différent des soins utilisés pour maintenir le fonctionnement des autres organes donnés. Jusqu’à présent, l’œil donné n’a pas rétréci de manière significative ni perdu de pression, ce qui constituait un risque potentiel. Cependant, toutes les cellules de l’œil n’ont pas survécu au voyage, ce qui constituera un domaine d’amélioration clé pour les futures greffes, selon les médecins. Même si James pourrait bénéficier de petites retouches esthétiques sur son visage à l’avenir, rien d’autre d’important n’est prévu pour lui.

Ses médecins espèrent que cette intervention ne sera que la première d’une longue série pour d’autres personnes dans une situation similaire et qu’un rétablissement complet de la vue aura effectivement lieu un jour.

« Je pense que c’est prometteur. C’était un obstacle important qui devait être surmonté pour que les domaines médicaux se tournent à nouveau vers cet objectif de restauration de la vue. J’ai donc bon espoir que cela se produise dans un avenir proche », a déclaré Ceradini. « Il faudra cependant une approche multidisciplinaire. Dans ce cas, vous avez des ophtalmologues, des chirurgiens spécialisés dans les transplantations, des chirurgiens esthétiques, vous savez, tout le monde se réunit pour élaborer un plan et le répéter bien à l’avance. Je pense que c’est la clé du succès. »

Quant à James, il revient à sa routine habituelle, même s’il a récemment reçu une nouvelle carte d’identité du DMV avec son visage actuel. « Je suis redevenu un homme normal, faisant des choses normales », a déclaré James dans un communiqué publié par NYU Langone Health. « Dans l’ensemble, cependant, cette année a été la plus transformatrice de ma vie. On m’a offert une seconde chance, et je ne considère pas un seul instant comme acquis. »