La première personne à avoir reçu une greffe de rein de porc est décédée deux mois seulement après avoir subi cette procédure révolutionnaire.

Rick Slayman, un homme de 62 ans originaire de Weymouth, dans le Massachusetts, a eu un rein de porc génétiquement modifié placé dans son corps dans le cadre d’une opération chirurgicale pionnière de quatre heures au Massachusetts General Hospital le 16 mars.

Slayman avait maladie rénale terminale et avait déjà reçu une greffe de rein humain, qui montrait des signes d’échec après quelques années. Ses médecins ont proposé la greffe expérimentale de rein de porc alors que Slayman reprenait la dialyse et souffrait de graves complications.

Les médecins espéraient que le rein de porc pourrait durer des années, CNN a rapporté , mais comme une telle greffe n’a jamais été réalisée auparavant, il y avait une incertitude quant à son efficacité. Slayman est décédé quelques semaines seulement après son opération, mais son équipe médicale affirme qu’il n’y a aucune preuve que la greffe soit liée à la mort de Slayman.

« L’équipe de transplantation de Mass General est profondément attristée par le décès soudain de M. Rick Slayman », a déclaré l’hôpital dans un communiqué. déclaration le samedi 11 mai. « Nous n’avons aucune indication que ce soit le résultat de sa récente greffe. » La déclaration ne détaille pas la cause du décès de Slayman.

En mars 2024 , plus de 100 000 Américains sont sur la liste d’attente pour une transplantation d’organe, dont 89 000 nécessitent un rein. Chaque jour, 17 personnes figurant sur ces listes meurent. La transplantation d’organes génétiquement modifiés d’animaux vers des humains, un processus connu sous le nom de xénotransplantation, est considérée comme une nouvelle voie prometteuse. pour potentiellement remédier à la pénurie des organes disponibles provenant de donneurs humains.

Avant l’intervention de Slayman, les scientifiques n’avaient effectué que des transplantations expérimentales de reins de porcs donneurs d’organes en état de mort cérébrale comme un preuve de concept pour les chirurgies . Cependant, depuis, un autre patient vivant en a depuis reçu un — un homme de 54 ans qui a également reçu une pompe cardiaque en même temps qu’un rein de porc.

La première personne à recevoir un organe de porc, quel qu’il soit, était un homme du Maryland qui a subi la première greffe de cœur de porc au monde en 2022. est décédé peu de temps après l’opération, probablement à la suite d’une infection par un virus porcin qui a déclenché une réponse inflammatoire.

Dans le cas de Slayman, les scientifiques ont utilisé Édition génétique CRISPR technologie pour modifier les gènes du porc donneur, en supprimant ceux qui pourraient inciter l’humain à système immunitaire pour attaquer le rein et en ajouter d’autres qui pourraient aider à prévenir le rejet de la greffe. Le patient a également reçu simultanément des traitements à base d’anticorps et des médicaments immunosuppresseurs pour aider à prévenir le rejet d’organe.

Le rein lui-même provenait d’une société appelée eGenesis, qui avait déjà testé avec succès la greffe chez des singes. En moyenne, les singes vivaient environ 176 jours, soit près de six mois, après la chirurgie dans ces expériences.

Dans le communiqué de l’hôpital, la famille de Slayman a déclaré qu’elle était reconnaissante de passer ses dernières semaines avec lui.

« [The medical team’s] Les énormes efforts déployés pour mener à bien la xénotransplantation ont donné à notre famille sept semaines supplémentaires avec Rick, et les souvenirs créés pendant cette période resteront dans nos esprits et nos cœurs », ont-ils écrit.

« Des millions de personnes dans le monde ont appris à connaître l’histoire de Rick », ont-ils ajouté. « Nous nous sommes sentis – et nous nous sentons toujours – réconfortés par l’optimisme qu’il a apporté aux patients qui attendaient désespérément une greffe. »