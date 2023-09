La première offre sur tout le site d’Etsy vous permet d’économiser 5 $ sur toute commande supérieure à 25 $

Même s’il reste encore quelques semaines avant que la période des achats des fêtes ne batte son plein, c’est le moment idéal pour commencer à penser aux cadeaux de cette année. Si vous recherchez quelque chose d’unique ou de personnalisé, Etsy est l’endroit idéal pour faire vos achats et propose actuellement sa toute première remise sur l’ensemble du site, afin que vous puissiez vous procurer ce quelque chose de parfait à moindre coût.

Ce week-end seulement, Etsy offre 5 $ de réduction sur toute commande supérieure à 25 $ lorsque vous utilisez le code promotionnel OBTENIR5 à la caisse. Et vous pouvez l’utiliser pour économiser sur à peu près tout, y compris les vêtements et accessoires, la décoration intérieure, les articles vintage, les articles de fête et bien plus encore. Il n’y a pas de limite au nombre de fois que vous pouvez utiliser ce code, donc si vous magasinez pour plusieurs personnes, nous vous recommandons de passer plusieurs commandes afin que vous puissiez réaliser des économies. L’offre n’est disponible que jusqu’à 23 h 59 HE demain 17 septembre (soit 2 h 59 HP le 18 septembre), alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer cette occasion.