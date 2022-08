La première offre d’emploi de Jeff Bezos pour Amazon en tant que start-up à partir de 1994 devient virale

Internet fait souvent apparaître d’anciens messages et vidéos, et un de ces retours en arrière s’est produit récemment lorsqu’une image d’une ancienne liste d’emplois publiée par le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a fait surface en ligne. En 1994, Bezos a lancé sa start-up Amazon.com dans un garage à Seattle. Avant cela, il a travaillé chez le géant des fonds spéculatifs DE Shaw. Après avoir initialement présenté son idée d’une librairie en ligne à son ancien patron, qui n’a montré aucun intérêt pour sa création, Bezos a démissionné de son travail pour poursuivre sa vision. Aujourd’hui, Bezos fait partie des 10 personnes les plus riches de la planète. Le voyage n’a pas été facile mais la passion brûlante de Jeff Bezos ne l’a pas laissé abandonner son rêve. Aujourd’hui, la première annonce d’offre d’emploi du magnat des affaires pour son entreprise de commerce électronique est devenue virale.

Il est certain que, d’après la description de poste, Bezos cherchait à embaucher quelqu’un capable de concevoir et de construire des systèmes complexes en un tiers de temps. Un diplôme en informatique était une nécessité ainsi que des «compétences de communication de premier ordre».

« Une connaissance des serveurs Web et du langage HTML serait utile mais n’est pas nécessaire. Attendez-vous à des collègues talentueux, motivés, intenses et intéressants. Doit être prêt à déménager dans la région de Seattle (nous aiderons à couvrir les frais de déménagement). Votre rémunération comprendra une participation significative au capital. lire la liste des emplois.

En fin de compte, Bezos a clairement indiqué qu’il était un “employeur offrant l’égalité des chances”. De plus, une citation inspirante d’Alan Kay – « Il est plus facile d’inventer l’avenir que de le prédire », concluait l’offre d’emploi. La date de l’offre d’emploi a révélé qu’il y a exactement 28 ans ce mois-ci, le voyage d’Amazon a commencé. Jetez un oeil à la liste des emplois ci-dessous:

Jeff Bezos a publié la première offre d’emploi pour Amazon ce jour-là en 1994 : pic.twitter.com/BjRQSsXX9g – Jon Erlichman (@JonErlichman) 22 août 2022

La liste d’emplois a généré plus de 8500 likes sur le site de micro-blogging, laissant un barrage d’utilisateurs pour partager leurs vives réactions. Un utilisateur a déclaré : “La” participation significative “a probablement eu un sens plus tard.”

La « participation significative au capital » a probablement eu un sens plus tard — Stocknroller (@stocknroller) 22 août 2022

Beaucoup se sont demandé qui était la personne que Bezos avait embauchée.

Je me demande qui a pris ce travail – Ahmed Khayyat (@Ahmedk707) 23 août 2022

Un internaute a pensé à tous les développeurs C++ qui ont ignoré l’offre d’emploi simplement parce qu’Amazon était une start-up à l’époque : « Je me demande combien de développeurs C++ “extrêmement talentueux” ont transmis cela, comme “ouais, c’est vrai, une autre startup”. Non merci.'”

Je me demande combien de développeurs C++ “extrêmement talentueux” ont transmis cela, comme “ouais, c’est vrai, une autre startup. Non merci.” 😤 — Tim Myers | Officier en chef “Maître” (@denvercoder) 23 août 2022

À l’origine, Amazon a commencé par vendre des livres, mais il est maintenant devenu une boutique en ligne unique pour sans doute tout ce qui existe dans le monde. Qu’il s’agisse d’aliments entiers, de vêtements ou de papeterie, Amazon est aujourd’hui l’un des plus grands détaillants au monde.

