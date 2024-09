La première nuit de SmackDown sur USA Network : carte de match

Après des mois d’attente, SmackDown revient enfin sur USA Network — le vendredi 13 septembre est une date que chaque membre de l’univers de la WWE a notée sur son calendrier, et le jour est enfin arrivé.

Comment regarder Montre Lundi soir RAW tous les lundis soirs à 20h/19h sur USA Network. Diffusez d’autres séries WWE passionnantes sur Paon.

La première nuit de SmackDown sur USA Network promet d’être l’épisode le plus explosif et le plus imprévisible de 2024 — voici comment le regarder !

Comment regarder WWE SmackDown sur USA Network

Pour regarder l’épisode de SmackDown du 13 septembre, c’est aussi simple que de vous connecter à USA Network à 20h/19h ce vendredi !

Nous sommes sûrs que l’univers de la WWE maîtrise parfaitement le principe de « se connecter à USA Network à 20h/19h » – après tout, les fans le font tous les lundis soir depuis aussi longtemps qu’ils s’en souviennent pour Raw.

En fait, USA Network est désormais officiellement le foyer exclusif de Raw et SmackDown de la WWE jusqu’à la fin de 2024 – et SmackDown n’est pas prêt de disparaître de sitôt.

Si vous souhaitez regarder ces nouveaux épisodes de SmackDown un peu plus tard sur Peacock, ils sortiront 30 jours après leur date de première.

Où se déroule la première soirée de WWE SmackDown sur USA Network ?

SmackDown sera diffusé en direct depuis la Climate Pledge Arena de Seattle, Washington. L’arène est spéciale : il y a un peu plus de deux ans, la WWE a amené SmackDown à la Climate Pledge Arena. L’univers de la WWE a assisté à un main event chaotique avec Drew McIntyre en tête-à-tête avec Solo Sikoa de The Bloodline !

Bien que McIntyre soit reparti avec une victoire, cela a eu un prix : l’ancien champion du monde des poids lourds a terminé la soirée étouffé par Karrion Kross !

Les fans présents le 13 septembre remarqueront que plus les choses changent, plus les choses restent les mêmes à la WWE — Sikoa combattra à nouveau lors de l’événement principal de la soirée le 13 septembre dans un match digne de WrestleMania.

Carte de match de WWE Smackdown sur la première américaine

Bien que Cody Rhodes ait défendu avec succès le championnat incontesté de la WWE contre Solo Sikoa dans le passé, il devra faire face à sa défense la plus brutale à ce jour alors que lui et Sikoa feront le tour du pâté de maisons une fois de plus dans l’événement principal du premier SmackDown sur USA Network depuis près d’une décennie – à l’intérieur d’une cage en acier.

Après avoir officialisé le match lors de l’édition du 6 septembre de SmackDown, le directeur général Nick Aldis a révélé qu’il pensait que « tout ce truc de chiffres de Bloodline, ça devenait un peu vieux, mauvais pour les affaires » avant de trouver une solution : enfermer le champion et le challenger dans une cage en acier !

Des matchs comme ceux-ci ne se produisent pas souvent, surtout avec le championnat incontesté de la WWE en jeu – mais le retour de SmackDown sur USA Network garantit un match en cage pour un événement principal le 13 septembre. Cela ne peut pas être mieux que cela pour l’univers de la WWE – même si nous aimerions pouvoir en dire autant de Cody Rhodes.

(Quelque chose nous dit que, d’une manière ou d’une autre, The Bloodline trouvera un moyen d’interférer dans le match malgré la cage qui rend cela logistiquement impossible. Espérons tous que Cody aura du renfort si nécessaire !)

Qu’en pensez-vous comme événement principal pour le plus grand SmackDown de 2024 ?